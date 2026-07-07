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ACM: mogelijk kartel toeleveranciers aan publieke instellingen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt een mogelijk kartel tussen toeleveranciers aan instellingen in de publieke sector. De toezichthouder heeft daarvoor invallen gedaan bij enkele bedrijven.

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Het vermoeden is dat deze bedrijven onderling geheime afspraken maken over het verdelen van klanten, stelt de ACM. Als blijkt dat de wet is overtreden, kunnen boetes oplopen tot 10 procent van de jaaromzet van een bedrijf.

De toezichthouder heeft onaangekondigde bedrijfsbezoeken gedaan, informatie opgevraagd en onderzoekt de komende tijd of de wet ook daadwerkelijk is overtreden. Als blijkt dat er in het geheim afspraken zijn gemaakt, is dat een ernstige overtreding van de mededingingsregels, meldt de ACM.

Gevolgen

Kartelafspraken leiden tot hogere prijzen, minder innovatie en minder keuze voor afnemers, stelt de ACM. Daardoor zouden instellingen in de publieke sector mogelijk benadeeld zijn.

De toezichthouder doet voorlopig geen verdere mededelingen over de inhoud van het onderzoek. Ook doet de ACM geen uitspraken over bedrijfsnamen of over welk deel van de publieke sector het gaat. Zo wil de toezichthouder onnodige reputatieschade voorkomen. Uit het onderzoek kan ook blijken dat de wet niet is overtreden.

De ACM wilde dan ook niet ingaan op vragen van het ANP over bij welke bedrijven de invallen plaatsvonden of welke publieke instellingen hiermee te maken hebben.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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