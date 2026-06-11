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Ophokplicht pluimvee ook in Gelderse Vallei opgeheven

De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Deze gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven gevestigd zijn. Staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw, VVD) heeft deskundigen geraadpleegd die nu de kans op vogelgriep als „matig tot laag” inschatten.

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De afgelopen weken werd nog vogelgriep geconstateerd in Biddinghuizen (Flevoland) en Marrum (Friesland). De maatregelen die toen genomen zijn om lokaal de verspreiding te voorkomen, blijven daar gelden. Die twee uitbraken passen volgens de staatssecretaris „in het beeld waarbij het virus op laag niveau aanwezig is in de natuur”. Vogelgriep verspreidt zich vooral via wilde vogels.

Ook de beperkingen op vogeltentoonstellingen worden versoepeld. Deze waren verboden vanaf het moment dat de landelijke ophokplicht werd ingesteld, op 16 oktober vorig jaar. Nu mogen maximaal dertig hobbyhouders tegelijk meedoen aan tentoonstellingen. De dieren moeten daarna zeven dagen lang op dezelfde plek blijven.

Vaccineren

Om vogelgriep te beteugelen, wordt in de praktijk jaarlijks een ophok- en afschermplicht ingesteld die maanden van kracht blijft. Afgelopen april werd deze al in het grootste deel van Nederland weer opgeheven. Erkens ziet dat „de realiteit is dat vogelgriep niet meer verdwijnt uit Nederland”.

De staatssecretaris heeft eerder aangekondigd dat boeren met legkippen in de toekomst verplicht moeten vaccineren tegen vogelgriep. Hoe die verplichting er precies uit komt te zien, bespreekt hij nog met het bedrijfsleven. Eerdere proeven met vaccinatie waren succesvol.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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