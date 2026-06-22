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Onderzoek: Nederlanders overschatten de kosten van een autovakantie (maar 1 land valt duur uit)

Wie deze zomer op autovakantie gaat, is voor brandstof, tol en vignetten vaak minder kwijt dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van Wegenvignetten.nl. Alleen Spanje vormt een duidelijke uitzondering.

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In Spanje daar vallen de werkelijke kosten voor een autovakantie fors hoger uit dan vakantiegangers verwachten.

Autovakantie populair, maar wat weten we over de kosten?

Met de vrije weken in de zomer voor de deur, lijkt de autovakantie dit jaar opnieuw een populaire keuze. De extreme hitte van de komende tijd in dit geval even buiten beschouwing gelaten. Wist je trouwens met welke BN’ers wij Nederlanders het liefst op autovakantie gaan (en met wie liever niet)?

Door onrust in de wereld en minder animo voor verre vliegreizen kiezen veel landgenoten voor een vakantie dichter bij huis. Maar hoeveel kost zo’n autovakantie eigenlijk? Wegenvignetten.nl vroeg Nederlanders naar hun favoriete autovakantieland en de kosten die zij verwachten te maken voor brandstof, tol en vignetten. Die verwachtingen zijn vervolgens vergeleken met realistische retourkosten naar 27 populaire bestemmingen.

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Kosten vakantie dichtbij huis zwaar overschat

Nederlanders blijken de kosten vaak fors te overschatten. Vooral bij bestemmingen dichtbij huis is het verschil groot. Wie bijvoorbeeld vanuit Utrecht naar de Belgische Ardennen rijdt, is volgens de berekening ongeveer 74 euro kwijt, terwijl België-gangers gemiddeld rekening houden met 257 euro. Ook Duitsland wordt flink overschat: een retour naar het Zwarte Woud kost naar verwachting zo’n 166 euro, terwijl men rekening houdt met ruim het dubbele (351 euro).

„Veel mensen denken bij autovakantie direct aan dure tolwegen, vignetten en volle tankbeurten. Maar voor bestemmingen dichtbij huis valt dat in de praktijk vaak enorm mee”, zegt Freek Jurg, tolspecialist van Wegenvignetten.nl. „Voor België en Duitsland betaal je geen snelwegvignet en nauwelijks tol. Dan blijven vooral de brandstofkosten over. Alleen als je bepaalde Duitse steden wilt bezoeken, moet je nog wel rekening houden met de kosten voor een milieusticker.”

Frankrijk en vooral Spanje duurder dan gedacht

Bij verdere bestemmingen wordt het beeld genuanceerder. Frankrijk zit gemiddeld redelijk dicht bij de verwachting, al loopt het verschil per regio sterk uiteen.

Spanje springt er negatief uit. Nederlanders die Spanje als favoriete autovakantieland noemen, verwachten gemiddeld 460 euro kwijt te zijn. In werkelijkheid komt een retour naar Lloret de Mar echter al uit rond 549 euro, Barcelona rond 562 euro en Alicante zelfs rond 667 euro.

„Spanje voelt voor veel mensen als een logische autovakantie, maar de afstand wordt onderschat”, aldus Jurg. „De tol zit vooral in Frankrijk en daar komen simpelweg heel veel kilometers bovenop. Juist bij Spanje is het verstandig om vooraf goed te rekenen, zodat de reis niet duurder uitvalt dan gedacht.”

Is met de auto op vakantie gaan (nog altijd) een goede optie voor jou? Of moet je er – ook financieel – niet meer aan denken? Laat het hieronder weten!

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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