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Heineken benoemt koffiebaas Oliveira tot nieuwe topman

Heineken heeft Rafael Oliveira benoemd tot nieuwe topman van de bierbrouwer. Hij volgt topman Dolf van den Brink op, die in januari aankondigde te vertrekken. Oliveira is de eerste buitenstaander ooit die topman wordt van Heineken. Tot voor kort was hij de topman van koffie- en theeconcern JDE Peet’s, bekend van Douwe Egberts en Pickwick.

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Oliveira was betrokken bij de overname van JDE Peet’s door Keurig Dr Pepper. Na de fusie werd hij benoemd tot topman van de koffiedivisie van het bedrijf. Bij JDE Peet’s werkten in 2025 ruim 20.000 mensen. Het bedrijf had een omzet van 9,9 miljard euro. Bij Heineken komt hij in een bedrijf met ruim 30 miljard euro omzet en ruim 87.000 werknemers.

Voor zijn tijd bij JDE Peet’s was de Braziliaan onder meer tien jaar actief bij Kraft Heinz Company, onder meer bekend van ketchup, waar hij verschillende leidinggevende rollen vervulde. Ook werkte hij tien jaar bij Goldman Sachs Group in het Verenigd Koninkrijk en Hongkong, na zijn carrière te zijn begonnen in de bankensector in Brazilië.

‘Sterke leiderschapskwaliteiten’

„Ik ben vereerd en enthousiast om me aan te sluiten bij Heineken”, aldus de nieuwe topman. „Ik kijk ernaar uit om de erfenis voort te bouwen en de groei van het bedrijf te versnellen.”

Heineken-erfgename Charlene de Carvalho-Heineken zegt blij te zijn met de aanstelling van Oliveira. „Wij zijn ervan overtuigd dat Rafa door zijn sterke leiderschapskwaliteiten het vermogen heeft om de uitstekende topman van Heineken te worden.”

1 oktober

Van den Brink trad op 31 mei af, waarna het bedrijf zonder topbestuurder kwam te zitten. Hij blijft nog acht maanden in een adviserende rol beschikbaar voor het Nederlandse concern. Oliveira begint na een buitengewone aandeelhoudersvergadering op 1 oktober als hoogste baas bij de bierbrouwer, mits de aandeelhouders dit goedkeuren.

Van den Brink nam op 1 juni 2020 het roer bij Heineken over van topman Jean-François van Boxmeer. Onder zijn leiding kondigde Heineken in februari nog een grote ontslagronde aan. De brouwer schrapt de komende twee jaar 5000 tot 6000 banen om de kosten verder te verlagen. Heineken kampt al langer met uitdagende marktomstandigheden en dalende bierverkopen door de zwakke economische omstandigheden en onzekerheid.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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