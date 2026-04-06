Waarde bitcoin stijgt tot meer dan 70.000 dollar

De waarde van bitcoin is maandag voor het eerst sinds 25 maart weer boven de 70.000 dollar gekomen. Ook andere cryptomunten stegen in waarde, terwijl handelaren berichten verwerkten dat Iran nadenkt over een plan voor een vrede of wapenstilstand met de Verenigde Staten.

In de loop van de dag ging bitcoin meer dan 3 procent in waarde omhoog. Ether, de op een na grootste cryptomunt, steeg met meer dan 5 procent. De koersbewegingen hebben waarschijnlijk ook te maken met al eerder ingenomen posities door cryptohandelaren.

De waarde van bitcoin is momenteel fors lager dan de piek van meer dan 126.000 dollar in oktober. Toch zien veel cryptokenners de munt de laatste tijd niet meer als een goede graadmeter voor het risicosentiment op de financiële markten.

Bitcoin schommelt al weken rond de 65.000 en 75.000 dollar. Afgezien van een kortstondige dip na de eerste Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran eind februari, is de cryptomunt relatief stabiel gebleven vergeleken met andere beleggingen.

ANP

