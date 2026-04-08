Europese gasprijs zakt fors na staakt-het-vuren Iran en VS

De Europese gasprijs zakte woensdagochtend tot wel 20 procent bij opening van de handel. Handelaren lijken opgelucht te reageren op het staakt-het-vuren tussen Iran en de Verenigde Staten in het Midden-Oosten. Nu is de hoop dat de Straat van Hormuz snel weer wordt opengesteld, waardoor gasleveringen uit de Golfstaten kunnen worden hervat.

Op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam werd aardgas kort na marktopening verhandeld voor 43,70 euro per megawattuur. Dat komt neer op een daling van 18 procent. Daarmee zijn de prijzen gedaald naar het laagste niveau sinds het begin van de Iranoorlog.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft ermee ingestemd de bombardementen op Iran op te schorten in ruil voor een heropening van de Straat van Hormuz. Veel details over het akkoord zijn echter nog niet duidelijk.

De bijna volledige afsluiting van de waterweg, waardoor normaal gesproken een vijfde van ’s werelds olie en vloeibaar gemaakt aardgas (lng) doorheen stroomt, heeft afgelopen weken een mondiale energiecrisis veroorzaakt. De energie- en brandstofprijzen zijn daardoor de hoogte ingejaagd.

ANP

