Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Astronauten maanmissie Artemis II terug op aarde

De vier astronauten van de Artemis II-missie zijn na tien dagen teruggekeerd van hun ruimtereis. Het Orion-ruimtevaartuig waarmee zij achter de maan vlogen, landde om 02.07 uur Nederlandse tijd voor de kust van de Californische stad San Diego in de Stille Oceaan.

Zodra de astronauten met boten zijn opgehaald, worden ze medisch onderzocht om te evalueren welke impact de reis op hun lichaam heeft gehad. Missiecommandant Reid Wiseman meldde volgens NASA vlak na de landing dat hij en zijn crew het „uitstekend” maken.

Amerikanen Wiseman (50), Victor Glover (49) en Christina Koch (47) en de Canadees Jeremy Hansen (50) begonnen op 1 april aan hun vlucht. Het was de eerste keer sinds december 1972 dat mensen richting het hemellichaam vlogen.

ANP

Reacties