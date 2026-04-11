Astronauten maanmissie Artemis II terug op aarde

This handout photo released by NASA shows NASA’s Orion spacecraft with Artemis II crewmembers NASA astronauts commander Reid Wiseman, pilot Victor Glover, mission specialist Christina Koch and CSA (Canadian Space Agency) astronaut mission specialist aboard Jeremy Hansen, as it lands in the Pacific Ocean off the coast of California, on April 10, 2026. The NASA spacecraft that carried four astronauts around the Moon splashed down as planned Friday into the Pacific Ocean. The crew members -- Christina Koch, Victor Glover, Jeremy Hansen and Reid Wiseman -- are to be met by recovery teams and flown to a US military ship for medical evaluations. Bill INGALLS / NASA / AFP
De vier astronauten van de Artemis II-missie zijn na tien dagen teruggekeerd van hun ruimtereis. Het Orion-ruimtevaartuig waarmee zij achter de maan vlogen, landde om 02.07 uur Nederlandse tijd voor de kust van de Californische stad San Diego in de Stille Oceaan.

Zodra de astronauten met boten zijn opgehaald, worden ze medisch onderzocht om te evalueren welke impact de reis op hun lichaam heeft gehad. Missiecommandant Reid Wiseman meldde volgens NASA vlak na de landing dat hij en zijn crew het „uitstekend” maken.

Amerikanen Wiseman (50), Victor Glover (49) en Christina Koch (47) en de Canadees Jeremy Hansen (50) begonnen op 1 april aan hun vlucht. Het was de eerste keer sinds december 1972 dat mensen richting het hemellichaam vlogen.

