Vijf jaar cel en tbs voor verkrachting en bedreigen ex-partners

De rechtbank in Den Haag heeft Govinda B. (34) veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het bedreigen en mishandelen van vijf vrouwen met wie hij een relatie had. Dat gebeurde vanaf 2022 tot zijn aanhouding in oktober 2024. Volgens de rechtbank heeft de man uit Delft meermalen de vrouwen gedreigd te zullen verkrachten. Ook maakte hij seksvideo’s en verspreidde hij die. In een aantal gevallen waren de slachtoffers buiten bewustzijn.

De verdachte is eerder veroordeeld tot zeven jaar cel voor het doodsteken van zijn toenmalige vriendin, Melissa, in 2014. Ook was hij te zien in het programma ‘Jojanneke uit de prostitutie’. Hierin vertelde hij onder een pseudoniem hoe hij minderjarige meisjes ronselde. Deskundigen hebben bij B. een antisociale persoonlijkheidsstoornis vastgesteld en is hij zwakbegaafd. De reclassering schatte het gevaar op herhaling en geweld hoog in.

B. zou in relaties bezitterig zijn en seks hebben afgedwongen. Bewezen is dat hij een andere vrouw met haar hoofd tegen een betonnen muur heeft geslagen. Van meerdere gewelddaden maakte B. filmpjes die stonden opgeslagen in een geheime map op zijn computer. Hij deelde deze beelden ook met anderen. Een van de slachtoffers op beeld is minderjarig, waarmee hij zich schuldig heeft gemaakt aan het maken en verspreiden van kinderporno.

Persoonlijkheidsstoornis

Uit onderzoek van een psycholoog en psychiater blijkt dat de verdachte zwakbegaafd is en lijdt aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis. De verdachte werd opgenomen in het Pieter Baan Centrum, maar weigerde grotendeels mee te werken. Wel staat volgens de rechtbank vast dat er een verhoogd risico op herhaling is.

De slachtoffers hebben nog altijd last van wat hen is aangedaan, zo bleek drie weken geleden tijdens de zitting. B. ontkent alle beschuldigingen. Hij heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht of zegt zich niets meer te herinneren.

B. noemde veel van de gesprekken „meepraten en stoerdoenerij”. Zijn advocaat betoogde tijdens de zitting drie weken geleden dat de zaak gebaseerd is op „een aantal wraakzuchtige ex-partners” die B. onterecht voor iets willen laten opdraaien. Ook werd zijn verleden tegen hem gebruikt, meende de advocaat.

ANP

