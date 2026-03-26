Redactie Metro
Redactie Metro Nieuws vandaag
Leestijd: 1 minuut

OM eist celstraf van 2,5 jaar in zedenzaak tegen Ali B

AMSTERDAM - Ali B in het Amsterdamse gerechtshof, waar het hoger beroep in de strafzaak tegen hem inhoudelijk wordt behandeld. De rapper is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, voor verkrachting en een poging tot verkrachting. De 43-jarige rapper werd door de rechtbank in Haarlem vrijgesproken van twee aanrandingen. JEROEN JUMELET / ANP
Tegen Ali B is donderdag een celstraf van dertig maanden geëist in het hoger beroep van zijn zedenzaak. Het Openbaar Ministerie acht hem schuldig aan een aanranding en twee verkrachtingen.

Toen de zaak in 2024 werd behandeld in de rechtbank in Haarlem, eiste het OM een celstraf van drie jaar. De rapper werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. De rechtbank achtte alleen een verkrachting van een vrouw en poging tot verkrachting van Ellen ten Damme bewezen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties