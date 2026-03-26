OM eist celstraf van 2,5 jaar in zedenzaak tegen Ali B

Tegen Ali B is donderdag een celstraf van dertig maanden geëist in het hoger beroep van zijn zedenzaak. Het Openbaar Ministerie acht hem schuldig aan een aanranding en twee verkrachtingen.

Toen de zaak in 2024 werd behandeld in de rechtbank in Haarlem, eiste het OM een celstraf van drie jaar. De rapper werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. De rechtbank achtte alleen een verkrachting van een vrouw en poging tot verkrachting van Ellen ten Damme bewezen.

ANP

