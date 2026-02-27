Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Cel- en taakstraffen voor geradicaliseerde TikTok-jongeren

De kinderrechter in Rotterdam heeft vrijdag vijf van zeven verdachten met leeftijden vanaf 15 jaar veroordeeld voor onder meer lidmaatschap van Islamitische Staat (IS) en het op TikTok opruien van anderen om terroristische misdrijven te plegen. De rechtbank veroordeelde twee jonge verdachten tot jeugddetentie. Drie kregen taakstraffen opgelegd tot 130 uur, deels voorwaardelijk. De rechtbank sprak de jongeren vrij van het treffen van voorbereidingen om een terroristische aanslag te plegen.

Een 17-jarige verdachte legde de eed van trouw aan IS af, praatte op sociale media met anderen over het mogelijk plegen van een aanslag, informeerde naar de mogelijkheden om vuurwapens te kopen en schreef een afscheidsbrief aan zijn moeder. Hij werd als enige van de groep ook veroordeeld voor het trainen voor een terroristische aanslag. „Je hebt de grens van het strafbare hier duidelijk overschreden”, zei de kinderrechter in het vonnis. De verdachte deelde IS-propaganda op TikTok en had veel volgers. „Dit was zeer gewelddadige en extremistische content.” Hij kreeg de hoogste straf: 431 dagen, waarvan 150 dagen voorwaardelijk. Hij mag tijdens de proeftijd van twee jaar niet op sociale media.

Een tweede 17-jarige hield zich ook bezig met extremisme en jihadisme en was eveneens aan het radicaliseren. Zijn accounts met IS-materiaal werden regelmatig geblokkeerd, maar hij plaatste op nieuwe accounts steeds weer nieuwe video’s. Daarom is ook hij veroordeeld voor lidmaatschap van IS en opruiing. De oproepen om trouw te zweren aan IS en uit te reizen kunnen anderen bewegen een terroristisch misdrijf te plegen, oordeelt de rechtbank. „Wat jij hebt gedaan, ging veel verder dan stoerdoenerij en onverstandig internetgedrag, zoals namens jou op de zitting is gezegd. De door jou gepleegde feiten zijn zeer ernstig en gevaarlijk.” De rechter legde hem 159 dagen in de jeugdgevangenis op, waarvan 100 voorwaardelijk. Ook hier is een van de voorwaarden een verbod op gebruik van sociale media.

Veertien verdachten

Twee 15-jarige verdachten en een 17-jarige verdachte plaatsten in totaal negen video’s die de rechtbank ziet als opruiend tot een terroristisch misdrijf. De rechtbank ziet ze als meelopers en legde hen deels voorwaardelijke taakstraffen op van 100 en 130 uur.

Twee verdachten zijn vrijgesproken. De video’s die ze plaatsten zijn bedenkelijk, maar het gaat de rechtbank te ver om te zeggen dat ze aanzetten tot terroristische misdrijven.

In totaal werden in april vorig jaar veertien verdachten aangehouden. Er volgen nog zittingen in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam.

ANP

