OM gaat in hoger beroep in Stint-zaak: niet eens met vrijspraak

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag bij de rechtbank hoger beroep aangetekend in de zaak over het dodelijke ongeluk met de Stint in Oss. „Het OM kan zich niet verenigen met de overwegingen en de conclusies van de rechtbank”, aldus het OM na het bestuderen van het vonnis.

Dat het OM de zaak aan het gerechtshof wil voorleggen, lag al in de lijn der verwachting. Twee weken geleden sprak de rechtbank in Den Bosch de twee Stint-producenten vrij. De rechtbank oordeelde dat niet kan worden bewezen dat ze opzettelijk een schadelijk voertuig op de markt hebben gebracht. De officieren van justitie noemden dat teleurstellend en lieten meteen weten dat ze van plan waren in hoger beroep te gaan.

De zaak gaat over het dodelijke ongeluk op 20 september 2018 op een spoorwegovergang in Oss. Een Stint werd aangereden door een trein. Vier kinderen kwamen om het leven. Een vijfde kind en een begeleidster raakten zwaargewond. De oorzaak van het ongeval is niet vastgesteld, ondanks veel onderzoek dat is verricht.

ANP

