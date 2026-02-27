Redactie Metro
Redactie Metro Nieuws vandaag
Leestijd: 1 minuut

Jetten doet iedere week aangifte van homohaat: ‘Ik laat me niet klein maken door haters’

DEN HAAG - Minister-president Rob Jetten tijdens de eerste wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad. KOEN VAN WEEL / ANP
Foto: / ANP / Koen van Weel

Minister-president Rob Jetten doet iedere week aangifte van homohaat. Hij krijgt iedere dag bedreigingen binnen vanwege zijn geaardheid, zei hij tijdens de wekelijkse persconferentie met de premier.

„Ik heb al tien jaar te maken met ontzettende homohaat. Ik heb ervoor gekozen om niet weg te duiken”, zei de D66-premier. Hij zei er bewust voor te kiezen om af en toe persoonlijke dingen op zijn sociale media te blijven delen. „Ik wil mensen laten zien dat ik me niet klein laat maken door haters.”

Jetten zei zelf een dikke huid te hebben, maar veel mensen hebben volgens hem iedere dag last van zulke haatdragende opmerkingen. „Ik wil mensen een spiegel voorhouden dat het in Nederland blijkbaar normaal is geworden om iemand op zijn seksuele geaardheid aan te vallen.”

NRC meldde vrijdag dat de afgelopen dagen tweehonderd homofobe reacties zijn geplaatst onder het X-account van de minister-president.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties