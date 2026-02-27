Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jetten doet iedere week aangifte van homohaat: ‘Ik laat me niet klein maken door haters’

Minister-president Rob Jetten doet iedere week aangifte van homohaat. Hij krijgt iedere dag bedreigingen binnen vanwege zijn geaardheid, zei hij tijdens de wekelijkse persconferentie met de premier.

„Ik heb al tien jaar te maken met ontzettende homohaat. Ik heb ervoor gekozen om niet weg te duiken”, zei de D66-premier. Hij zei er bewust voor te kiezen om af en toe persoonlijke dingen op zijn sociale media te blijven delen. „Ik wil mensen laten zien dat ik me niet klein laat maken door haters.”

Jetten zei zelf een dikke huid te hebben, maar veel mensen hebben volgens hem iedere dag last van zulke haatdragende opmerkingen. „Ik wil mensen een spiegel voorhouden dat het in Nederland blijkbaar normaal is geworden om iemand op zijn seksuele geaardheid aan te vallen.”

NRC meldde vrijdag dat de afgelopen dagen tweehonderd homofobe reacties zijn geplaatst onder het X-account van de minister-president.

