Vertrokken PVV’er denkt dat overblijvers mogelijk ‘jaloers’ zijn: ‘Wij durven wel’

Hommeles bij de PVV: zeven Kamerleden splitsen zich af na stevige kritiek op partijleider Geert Wilders. Een van hen is René Claassen, die bij Goedemorgen Nederland uitleg gaf over het besluit om de fractie te verlaten.

De afsplitsers vormen een nieuwe fractie onder leiding van Gidi Markuszower, die gisteravond bij Nieuws van de dag toelichtte hoe het conflict escaleerde. Naast Markuszower en Claassen bestaat de nieuwe Kamerfractie uit Hidde Heutink, Tamara ten Hove, Annelotte Lammers, Nicole Moinat en Shanna Schilder.

De onvrede binnen de groep draaide onder meer om de manier waarop de PVV samenwerkt met andere partijen, het gebrek aan interne democratie en de wens om de partij breder te profileren. Ook wilden de Kamerleden een inhoudelijke evaluatie van de verkiezingsuitslag, maar daar was volgens hen geen ruimte voor.

PVV’er René Claassen over vertrek partij

Claassen, sinds 2023 Kamerlid, spreekt van gemengde gevoelens. „Het is nooit prettig of mooi om een partij te verlaten of ergens afscheid van te nemen. Ook de reden waarom is dubbel. Het is niet dat blijdschap de boventoon voert”, zegt hij in Goedemorgen Nederland.

Tegelijk wil hij vooruitkijken. „Met de zeven mensen die we nu hebben willen we stappen zetten, iets betekenen voor de kiezers van wie wij een mandaat hebben gekregen en bouwen aan iets waar Nederland recht op heeft. Samen met andere partijen overigens.”

Geen interviews

Dat Claassen aanschoof bij een talkshow is opvallend. Binnen de PVV worden interviewverzoeken meestal afgehouden. Als Kamerlid was hij pas één keer eerder op televisie te zien, bij Ongehoord Nederland. „Dat was toen nog een veilige hoek.” De gesloten mediacultuur is niet de hoofdreden voor zijn vertrek, maar speelde wel mee.

„Het zou een vorm van zelfbevlekking zijn als je altijd zelf op de voorgrond staat. Maar als Kamerlid heb je ook de verantwoordelijkheid om uit te leggen waar je voor staat”, zegt Claassen. „En dat hoeft niet alleen over islam of migratie te gaan.”

Zo stoorde hij zich eraan dat hij zich nauwelijks mocht uitspreken over zijn portefeuille, de zorg. Als zorgwoordvoerder mocht hij zelfs niet deelnemen aan een zorgdebat in aanloop naar de verkiezingen. „Omdat ik mij dan te veel zou profileren.”

Reactie op Dion Graus

Het overgebleven PVV-Kamerlid Dion Graus reageerde gisteren fel op de afsplitsing. Hij begrijpt niet dat collega’s opstappen vanwege een gebrek aan inspraak. „Dat hebben ze toch? Ik ben iedere week aan het straatvechten, ook in de fractie.” Over de dissidenten is hij duidelijk: „We hebben vaker muiters gehad, die hebben we naar buiten getrapt.”

Waar Wilders sprak van „een zwarte dag voor de PVV”, ging Graus een stap verder. „Op ieder mooi schip zitten ratten en matennaaiers. Voor mij is het geen zwarte dag, ik ben blij als matennaaiers opgetyfd zijn. Voor die mensen telde het landsbelang niet, voor mij en voor de PVV wel.”

‘Ik vind het niet kies’

Claassen zegt de emoties bij de achterblijvers te begrijpen. „Misschien uit loyaliteit, misschien omdat ze overdonderd waren. Of uit jaloezie: verhip, zij durven wel en ik moet hier blijven zitten.”

Tegelijk is hij kritisch op de toon van Graus. „Ik vind het niet kies. Maar goed, dat moet hij zelf weten. Het raakt mij niet.” Volgens Claassen was Graus achter de schermen niet anders. „In die zin is hij wel congruent. Dat siert hem dan ook.” De sfeer tijdens de fractievergadering noemt hij ronduit slecht. „Er waren meerdere momenten waarop je de zaal had kunnen verlaten.”

Tot slot verwerpt Claassen de kritiek dat sprake zou zijn van zetelroof. „Kiezers hebben ook gestemd met de verwachting dat er iets bereikt zou worden op de rechterflank. Die samenwerking kwam er niet en zo ging het ook niet lukken. Met deze zetels willen we juist doen wat de kiezer verwachtte. Dat geeft mij de overtuiging dat dit de juiste stap is.”

