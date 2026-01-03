Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Plastisch chirurgen behandelden 93 vuurwerkslachtoffers

Plastisch chirurgen hebben rond de jaarwisseling 93 vuurwerkslachtoffers behandeld. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) spreekt van een forse stijging. Vorig jaar ging het om 62 patiënten.

Volgens de vereniging betrof het ernstig letsel. „Met veel jonge slachtoffers en zware handverwondingen, vaak veroorzaakt door illegaal vuurwerk.” Ruim twee derde van de 93 slachtoffers was 18 jaar of jonger. De meeste slachtoffers staken zelf het vuurwerk af. In tien gevallen ging het om omstanders.

„Dit jaar moesten we minimaal twaalf bijna volledige of volledige handen amputeren”, zegt plastisch chirurg Ernst Smits. „Daarnaast zagen we veel vingeramputaties, botbreuken en peesletsels, vaak in combinatie met brandwonden en ernstige aangezichtsletsels. Dit soort verwondingen heeft vaak blijvende gevolgen.”

Vuurwerkverbod

De meeste slachtoffers liepen de verwondingen tijdens de jaarwisseling zelf op, maar ook in de periode ervoor vielen er slachtoffers. Ook in de periode na 1 januari lopen mensen elk jaar nog verwondingen op door vuurwerk, aldus de NVPC.

De plastisch chirurgen hopen dat het aankomende vuurwerkverbod zorgt voor minder slachtoffers en minder ernstig letsel.

ANP

Reacties