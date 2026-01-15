Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gaslek in buurt explosie Utrecht, onduidelijk of dat oorzaak was

Donderdagmiddag is er een gaslek geweest in de omgeving van de Visscherssteeg in Utrecht, waar die middag een explosie was. Dat zei burgemeester Sharon Dijksma in een korte toelichting op de gebeurtenissen in de binnenstad. Onduidelijk is of de gaslekkage de oorzaak was van de explosie. „Er is gas geroken”, zei ze. „Maar je weet niet waardoor de explosie plaatsvindt.”

Waar en wanneer het gaslek precies is geconstateerd, kon de burgemeester niet zeggen. Ook directeur Jaap Donker van de veiligheidsregio weet niet hoe laat dat gaslek is ontdekt. Volgens hem kan het zijn dat het gaslek is veroorzaakt door de explosie. „Dat kunnen we pas bevestigen na onderzoek.”

De politie onderzoekt de oorzaak. Politiechef Johan van Hartskamp zegt dat er in ieder geval geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. „We proberen ook in kaart te brengen: wie woont daar nou, wie zijn dat? En we gaan graag met al die mensen in gesprek”, zegt Van Hartskamp. Hij geeft aan dat de politie in het kader van het onderzoek zeker zal „proberen alle bewoners te spreken” over wat er precies is gebeurd.

ANP

