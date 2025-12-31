Redactie Metro
Recordaantal oudejaarsloten verkocht: ruim 7,9 miljoen

Voor de zogeheten Oudejaarstrekking van de Staatsloterij zijn dit jaar ruim 7,9 miljoen loten verkocht. Dat is een recordaantal, meldt de organisatie.

Op het hoogtepunt van de verkoop werden 43 loten per seconde verkocht. Het vorige verkooprecord werd vorig jaar gehaald, toen ruim 7,6 miljoen loten over de toonbank gingen.

De uitslag van de loterij, met een hoofdprijs van 30 miljoen euro, wordt om middernacht bekendgemaakt. Vorig jaar viel die prijs op twee halve loten in Heemskerk en Bladel.

