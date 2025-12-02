Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kloof tussen zorgpremie en zorgtoeslag groeit, zoveel betaal je bij

De kloof tussen de zorgpremie en zorgtoeslag groeit. Nederlanders met een laag inkomen zijn volgend jaar bijna twee keer zoveel geld kwijt aan hun zorgverzekering dan in 2020, terwijl de tegemoetkoming achterblijft.

Uit de cijfers van Zorgwijzer blijkt dat de zorgpremie de afgelopen jaren harder is gestegen dan de toeslag. De zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid om de zorgverzekering betaalbaar te houden. Om recht op zorgtoeslag te hebben, moet je in ieder geval een Nederlandse zorgverzekering hebben en niet te veel verdienen.

Naar schatting ontvangen 3,5 miljoen Nederlanders de maximale zorgtoeslag. Het gaat vooral om huishoudens met een laag inkomen: bijstandsgerechtigden, studenten, minimumloners en AOW’ers zonder aanvullend pensioen.

Kloof zorgpremie en zorgtoeslag groeit

Hoewel de zorgtoeslag in afgelopen jaren vaak toenam, is er nu juist sprake van een daling. De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden daalt met 2 euro per maand. Voor huishoudens met een toeslagpartner is de daling zelfs 4 euro. Dat betekent dat alleenstaanden in 2026 maximaal 129 euro en gezinnen maximaal 246 euro per maand zullen ontvangen.

De zorgpremie gaat dit jaar bij de grootste zorgverzekeraars niet omhoog. Dat heeft te maken met een meevaller in het Zorgverzekeringsfonds. Bijna de helft van de zorg uit het basispakket wordt uit dat fonds gefinancierd en er zit meer geld in dan verwacht. Wel waarschuwen experts dat de lagere premies slechts ‘uitstel van executie’ zijn. Ook zijn de premieverschillen tussen zorgverzekeringen in 2026 een stuk groter dan ze in 2025 waren. Tussen de goedkoopste en de duurste basisverzekering zit een verschil van 511 euro per jaar, terwijl de dekking exact hetzelfde is.

Zoveel moeten mensen bijbetalen

Ondanks dat de zorgpremie bij veel verzekeraars niet stijgt, is de kloof wel flink gegroeid ten opzichte van 2020. Iemand met een minimuminkomen of bijstandsuitkering moet in 2026 ruim 30 per maand euro zelf bijleggen op de zorgpremie. In 2020 was dit ‘gat’ maandelijks nog ongeveer 16 euro. Ook voor alleenstaanden met een gemiddeld geprijsde basisverzekering is het gat ruim 30 euro. Dat is een stijging van 14,50 euro ten opzichte van 2020.

Ook bij de allergoedkoopste basispolis slaat de balans negatief uit. Waar iemand in 2020 nog ongeveer 2 euro per maand overhield bij de maximale zorgtoeslag, betaalt diezelfde persoon in 2026 ruim 13 euro per maand bij. Daarmee is het gat in zes jaar tijd met 15 euro toegenomen.

De cijfers laten zien dat de zorgtoeslag in 2026 een kleiner deel van de zorgpremie dekt dan zes jaar geleden. Voor alleenstaanden daalt de dekkingsgraad van 87 procent in 2020 naar 81 procent in 2026. Bij gezinnen is de terugval sterker: van 83 procent naar 77 procent.

Inkomensgrenzen verruimd

Toch zijn er ook nog enkele lichtpuntjes. Hoewel de maximale zorgtoeslag in 2026 daalt, worden de inkomensgrenzen in dit jaar wel verruimd. Daardoor kan een deel van de huishoudens dat niet de maximale toeslag ontvangt er toch licht op vooruitgaan.

💶 Inkomensgrens zorgtoeslag in 2026 In 2026 geldt een inkomensgrens van 41.000 euro bruto per jaar voor zorgtoeslag. Mensen die 29.500 euro bruto per jaar of minder verdienen, krijgen het maximale bedrag, namelijk 129 euro zorgtoeslag per maand.

De onderzoekers wijzen er verder op dat de daadwerkelijke koopkracht in eerdere jaren soms met andere maatregelen werd gecompenseerd, zoals hogere heffingskortingen en verhogingen van minimumloon, AOW en bijstand.

