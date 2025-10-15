Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geert Wilders hervat verkiezingscampagne, treedt weer op in media

PVV-leider Geert Wilders hervat zijn campagne. „Er komen nu verkiezingen aan, het is campagnetijd en ik voel een grote verantwoordelijkheid voor Nederland en alle PVV-kiezers”, schrijft hij op X. Tot de verkiezingen gaat Wilders onder meer naar Vandaag Inside, het Jeugdjournaal en het NOS Slotdebat.

Op vrijdag schortte Wilders zijn campagne tijdelijk op vanwege een mogelijke dreiging vanuit België.

Wilders leeft al jaren onder strenge beveiliging en heeft meermaals berichten gedeeld over bedreigingen die tegen hem worden geuit. Ook een groot deel van zijn verklaring van woensdag besteedt hij aan zijn veiligheid. „Ik ken na al die jaren het gevoel van persoonlijke vrijheid niet meer”, schrijft de PVV’er.

Peiling

Andere partijen spraken hun medeleven uit met Wilders. Tegelijkertijd lieten ze doorschemeren dat ze wel mogelijkheden zagen om veilig met hem in debat te gaan. Zondag zei VVD-leider Dilan Yeşilgöz in het RTL-debat dat Wilders oversloeg: „Ik wil u en uw redactie danken voor alle moeite die u heeft gedaan samen met politie en de NCTV om toch tot iets te kunnen komen waar het wel had gekund.” De NCTV is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Nog steeds gaat Wilders niet op alle uitnodigingen in. In zijn opsomming van media-optredens komt bijvoorbeeld Nieuwsuur niet voor. Ook het AD en NRC nodigden Wilders uit voor interviews.

In een dinsdag gepubliceerde peiling van EenVandaag en Verian daalde de PVV licht. Eind september stond de partij daar nog op 34 zetels, half oktober is dat 31 zetels.

ANP

Reacties