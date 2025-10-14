Deel dit artikel: Share App Mail Pin

VVD-kiezers willen liever in de oppositie dan regeren met GroenLinks-PvdA

VVD en GroenLinks-PvdA lijken, op basis van de peilingen, op elkaar aangewezen. Maar daar staan veel VVD-kiezers niet om te springen. Zij zien hun partij liever in de oppositie gaan.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna tweeduizend mensen die nu VVD willen stemmen.

Nieuwe peiling EenVandaag

Ook kwam vandaag een nieuwe peiling uit. Die werd gehouden vóór het RTL-debat, maar wel na het nieuws dat Geert Wilders zijn campagne stopzette om een terreurdreiging. In de peiling verliest PVV licht. De partij van Geert Wilders staat op 31 virtuele zetels. Eind september waren dat er nog 34. Bij de Tweede Kamerverkiezingen haalde de PVV zelfs 37 zetels.

Vlak achter de PVV volgen GroenLinks-PvdA (25 zetels) en het CDA (23 zetels). De VVD blijft stabiel op 14 zetels. D66 kreeg er 3 zetels bij en staat nu op gelijke hoogte met de liberale partij. JA21 noteert 13 virtuele zetels, 4 meer dan anderhalve maand geleden. Alle andere partijen staan op maximaal 5 zetels. Vooral SP springt er daar uit, want die zakt weg van 7 naar 4 zetels.

🗳️ Zoveel mensen zweven nog Op dit moment is 48 procent van de mensen die gaan stemmen niet zeker van zijn of haar keuze. Zij weten nog helemaal niet wat ze moeten stemmen, of twijfelen nog over hun keuze. Eind september zweefde 50 procent nog. Mensen die nog geen keuze hebben gemaakt, overwegen voornamelijk het CDA, de VVD en D66.

De kabinetsformatie wordt al tijden met grote vrezen gevreesd. Omdat veel partijen de PVV uitsluiten, is de kans niet groot dat die partij in het kabinet belandt. Een coalitie ‘over het midden’ met GroenLinks-PvdA, het CDA, D66 en de VVD lijkt de meest realistische optie. Dat juicht partijleider Dilan Yesilgöz niet toe, zei ze eerder al.

Maar kiezers van de VVD ook niet, blijkt nu. Zij zouden liever aan de zijlijn blijven dan regeren met GroenLinks-PvdA. De kiezers vinden de afstand tussen hun partij en die van Timmermans inhoudelijk zo groot, dat samenwerken volgens hen ‘voor beide partijen onverstandig’ zou zijn. Hun vrees is vooral dat de VVD te veel in moet leveren op onderwerpen als migratie, economie en de hypotheekrenteaftrek. Ook denkt een deel dat een keertje oppositie, na jarenlang in het kabinet te hebben gezeten, niet verkeerd is.

Liever een kabinet over rechts of met middenpartijen

Een derde (33 procent) van de achterban ziet de VVD hoe dan ook liever in de regering. En als het niet anders kan, dan maar met GroenLinks-PvdA. Wel vinden zij het aantrekkelijker als de VVD of of het CDA groter wordt, zodat een van hen de premier kan leveren.

VVD’ers zien liever een kabinet over rechts met BBB, JA21, of SGP, of met het CDA en D66. Deze combinaties halen volgens de peiling geen meerderheid. Drie op de tien VVD-stemmers (33 procent) zou, ondanks de uitsluiting van de partijleider, het liefst met de PVV regeren. Maar ook een coalitie met PVV, JA21, FVD, BBB, SGP én de VVD zou geen meerderheid behalen.

