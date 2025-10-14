Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Stand van zaken rond Geert Wilders: zo zit het nu met de dreiging

Door dreigingen aan het adres van PVV-leider Geert Wilders schoof hij niet aan bij onder andere het RTL-debat en stond de verkiezingscampagne even op pauze. Inmiddels kan de Nederlandse politie bevestigen dat er geen indicatie meer is voor een (extra) dreiging. Wilders zou dus in principe de campagne weer kunnen hervatten.

Dat bevestigt de politie na berichtgeving hierover van De Telegraaf. „Er is geen indicatie voor een extra dreiging”, zegt de woordvoerder van de politie. Vorige week werd bekend dat een Belgische terreurcel mogelijk een aanslag op Wilders en andere doelwitten zou willen plegen.

In de video hierboven zie je een gesprek in Nieuws van de Dag over de dreiging en het afzeggen van het debat door Wilders.

Wilders mist debatten

Zoals gezegd stonden de campagneactiviteiten van Wilders even op een laag pitje. Zo liet hij verstek gaan bij het NOS-Radiodebat en het televisiedebat van RTL. In dat laatstgenoemde debat ging het overigens over de woningnood en of 100.000 nieuwe huizen bouwen wel of niet zal lukken.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) had vorige week al laten weten dat er na arrestaties geen dreiging meer was, maar Wilders besloot de campagneactiviteiten toch af te zeggen. Ook andere opties om aan te sluiten bij de debatten, zoals via een videoverbinding of telefonisch, sloeg Wilders af.

