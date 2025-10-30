Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Reacties op ‘grote winnaar’ Rob Jetten: ‘Historische en verrassende’ uitslag

Alhoewel de verkiezingsstrijd nog niet helemaal beslecht is, wordt partijleider Rob Jetten uitgeroepen tot grote winnaar van de stembusgang. Media schrijven de zetelwinst toe aan zijn bijzondere campagne.

D66 haalt in de laatste voorlopige prognose 26 zetels, 17 meer dan in 2023. Ook de PVV van Geert Wilders staat in de laatste voorlopige prognose op 26 zetels, 11 minder dan in 2023. De partij van Jetten leek aanvankelijk 27 zetels te halen, maar verloor er 1 in de voorlopige prognose nadat bijna alle gemeenten de uitslagen hadden doorgegeven. De PVV kwam in eerste instantie op 25 zetels uit, maar krijgt er juist 1 bij.

‘Nederlanders kozen voor positieve krachten’

„Miljoenen Nederlanders hebben vandaag de bladzijde omgeslagen. Zij hebben vandaag afscheid genomen van een politiek van negativisme, van haat, van eindeloze ‘het kan niet’. Miljoenen Nederlanders kozen vandaag voor de positieve krachten en voor een politiek waar we weer met elkaar vooruit gaan kijken”, reageerde Jetten gisteravond.

Hij wil er naar eigen zeggen de komende tijd niet alleen te zijn voor de D66-kiezer, maar voor alle mensen die naar het stemhokje zijn gegaan. „Wij zullen er de komende jaren alles aan doen om al die Nederlanders te laten zien dat de politiek en de overheid er weer voor hen kunnen zijn, dat we weer groots kunnen denken en doen.”

De opmars van D66 begon toen Jetten de plek van Wilders innam bij het debat van RTL. „Dat heeft de heer Jetten goed gedaan”, zei Wilders daarover. „Hij heeft goed campagne gevoerd en daar verdient hij ook gewoon, wat ik ook van zijn ideeën vind, een groot compliment voor.”

Dit schrijven de kranten

De Nederlandse kranten besteden donderdag volop aandacht aan de forse zetelwinst van D66. „Jetten grote winnaar”, kopt De Telegraaf. De krant spreekt van een historische uitslag, nu D66 voor het eerst een premier zou kunnen leveren. „Omdat Wilders door bijna iedereen uitgesloten is, zal D66 hoe dan ook aan zet zijn om Jetten naar voren te schuiven als minister-president.”

„Jubelend D66 kan aansturen op middenkabinet”, kopt Trouw. Volgens de krant dankt Jetten zijn winst mede aan de afwezigheid van Wilders. „Doordat de PVV-leider nauwelijks campagne voerde en televisiedebatten afzegde, kon Jetten er alsnog tussen komen.” Het AD kopt bij een foto van Jetten „Terug naar het midden.” „De verkiezingsstrijd is uitgedraaid op een thriller”, vindt de krant.

Ook de Volkskrant opent met een foto van de D66-leider. Daarop is Jetten te zien met een omhooggestoken hand en met de Nederlandse vlag op de achtergrond. „Jetten met D66 grote winnaar”, staat erboven. Het Parool schrijft: „Met Rob Jetten kan D66 het wel”, verwijzend naar de slogan van de partij. Het Financieele Dagblad bespreekt de versplintering van het Nederlandse politieke landschap. „Voor het eerst in de geschiedenis heeft de grootste partij in Nederland minder dan dertig zetels.”

👇 'Wierd, jij gaat het land verlaten?' In Nieuws van de Dag kreeg opiniemaker Wierd Duk van De Telegraaf te maken met een grap van presentator Thomas van Groningen. Duk is naar eigen zeggen geen Rob Jetten-fan en kreeg een koffer overhandigd met de woorden „Wierd, jij gaat het land nu verlaten?” Je ziet het fragment in de video hierboven.

Buitenlandse media over zetelwinst Jetten

De uitslag is volgens buitenlandse media vooral te danken aan de campagne van Jetten. Veel media schrijven het goede resultaat toe aan de positieve instelling van de lijsttrekker. „De populariteit van de 38-jarige Jetten is de laatste maanden flink gestegen”, schrijft Reuters. Volgens het persbureau stelde hij zich op als energieke leider die nu de jongste premier van Nederland ooit kan worden. Ook benadrukt Reuters dat hij de eerste openlijk homoseksuele minister-president kan worden.

De Vlaamse krant De Morgen vergelijkt de campagneslogan van D66 (het kan wél) met die van de Amerikaanse oud-president Barack Obama: yes, we can. „Die combinatie van optimisme en ambitie lijkt een succesrecept.” De Standaard: „Eigenlijk heeft Jetten deze keer gedaan wat Wilders twee jaar geleden deed. Pas in de laatste rechte lijn steeg hij in de peilingen, waardoor de vele zwevende kiezers in het stemhokje hun stem gaven aan de partij die de wind in de zeilen had.”

„De partij van Jetten hield een zeer succesvolle campagne en profiteerde van zijn gepolijste optredens tijdens tv-debatten”, schrijft de BBC. Volgens de Britse omroep heeft Jettens deelname aan De Slimste Mens mogelijk ook bijgedragen aan zijn populariteit.

Verlies van PVV

De buitenlandse media staan ook uitgebreid stil bij het verlies van de PVV. Volgens het Italiaanse Corriere della Sera lijken de Nederlandse kiezers de partij van Wilders te hebben afgewezen, ten gunste van de liberalen. De krant spreekt van een verrassende uitslag. Het Duitse Tagesschau benadrukt dat Wilders dit keer waarschijnlijk geen deel zal uitmaken van de regering, omdat veel andere partijen een samenwerking met hem hebben uitgesloten. The Wall Street Journal: „Wilders, een van de meest ervaren en bekendste uiterst-rechtse politici die in Europa in opkomst zijn, lijkt veroordeeld tot politiek ballingschap.”

The New York Times stelde dat D66 de kloof tussen rechts en links kan overbruggen. De Amerikaanse krant sprak met onder anderen Simon Otjes, universitair docent politicologie aan de Universiteit Leiden, die de uitslag opmerkelijk noemde vanwege „de populistische wolken die boven de rest van Europa hangen”. Volgens hem was D66 in de campagne wel iets naar rechts opgeschoven en is het Nederlandse politieke landschap nog steeds verdeeld.

Klimaat en onderwijs

Greenpeace feliciteert Jetten met zijn overwinning. „Het lijkt erop dat Nederland eindelijk haar eerste klimaatpremier in het Torentje heeft”, reageert directeur Andy Palmen. „Na jaren van achteruitgang kan Nederland weer vooruit en bouwen aan een groene en schone toekomst.”

De Algemene Onderwijsbond (AOb) wacht af met welk beleid Jetten komt wanneer hij premier wordt. Hij heeft tijdens verkiezingsdebatten meerdere keren herhaald dat er in zijn kabinet niet bezuinigd zal worden op onderwijs. „Wij volgen hem kritisch en houden hem aan die belofte. De bezuinigingen moeten helemaal van tafel”, zei voorzitter Coba van der Veer.

Van der Veer heeft het over de maatregelen van het vertrekkende kabinet, dat voor ongeveer een miljard euro wil snijden in onderwijs en onderzoek. Ze feliciteert Jetten wel met de voorlopige uitslag. „We zijn blij dat het erop lijkt dat na anderhalf jaar afbraakpolitiek, we hopelijk gaan werken aan herstel van het onderwijs.” D66 is van oudsher de onderwijspartij.

Reacties