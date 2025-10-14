Deel dit artikel: Share App Mail Pin

GroenLinks/PvdA’er haalt uit naar PVV, FVD en BBB: ‘Antidemocratische partijen’

Marjolein Moorman (GroenLinks/PvdA) heeft in een interview met WNL Haagse Lobby fel uitgehaald naar PVV, FVD, BBB en de VVD. Ook nam ze het op voor partijgenoten Femke Halsema en Frans Timmermans en liet ze weten zich te ergeren aan de kritiek op het woord ‘woke’. Moorman is nu onderwijswethouder is in Amsterdam, maar staat op de zesde plek van de GL-PvdA-verkiezingslijst.

Op basis van de peilingen zien we haar na de verkiezingen dus zeker in de Tweede Kamer terug.

PVV en FVD antidemocratisch

In de podcast stelt Moorman dat er inmiddels niet meer alleen klassiek onderscheid tussen links en rechts is. „Inmiddels heb je ook het onderscheid tussen democratisch en antidemocratisch. En ik ben bang dat die antidemocratische elementen in de samenleving beginnen toe te nemen.”

Ze vervolgt: „We zien dat natuurlijk bij Forum voor Democratie, we zien het bij de PVV. Allebei echt antidemocratische partijen. Maar een BBB begint ook al dat soort taal uit te slaan. En ik ben bang zelfs ook een VVD. Als wij partijen, andere partijen, die wel degelijk ondemocratisch en antidemocratisch zijn, de ruimte geven om dat te doen, is dat ook al gevaarlijk. Ook daar moeten we op letten.”

Antifa-motie

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Nederland, in navolging van de Verenigde Staten, de extreemlinkse beweging Antifa aanmerkt als terroristische organisatie. Een motie daartoe van Lidewij de Vos (FVD), Caroline van der Plas (BBB) en Geert Wilders (PVV) werd vorige maand aangenomen met steun van VVD, SGP en JA21.

Moorman heeft daar zo haar gedachten over: „Niemand wist waar het over ging. Het is geen organisatie. En toch wordt een bepaalde groep gewoon weggezet. Terwijl twee dagen later in Den Haag de boel kort en klein werd geslagen door de echte fascisten.” Ze doelt op de demonstratie voor strenger asielbeleid op het Malieveld, die gierend uit de hand liep.

Over populisme

GroenLinks-PvdA-Kamerlid Jesse Klaver zei onlangs tegen BBB-minister Mona Keijzer dat ze „palingpopulisme” bedrijft en instituties aanvalt. Die opmerking werd vervolgens breed uitgemeten.

Moorman: „De BBB draait alles helemaal om. Dat vind ik vaak moeilijk met populisten. Het lijkt wel een spiegelpaleis. Het is de wereld op zijn kop. Ik zag dat Klaver heel erg geïrriteerd raakte door wat Keijzer zei. Dat snap ik heel goed. Ik word er ook heel boos van. We mogen supertrots zijn op instituten als de Raad van State, die bedoeld zijn om democratische rechtstaat te beschermen. Het zijn ook gewoon leugens dat er alleen maar D66’ers in zitten.”

Dat er dedain uit het woord palingpopulisme blijkt, bestrijdt ze. „Populisme is erop gestoeld op de minderheid de macht te geven en de meerderheid het zwijgen op te leggen. Het is een soort volkswil en de rest moet zijn mond maar houden. Dat moet je écht bestrijden. Het is jammer dat we het nu over het ene woordje hebben.”

Te woke

Links krijgt vaak het verwijt ’te woke‘ zijn. Daar reageert Moorman fel op: „Wat is dat dan? Dat is opkomen voor mensenrechten. Wij stonden vooraan bij ‘Baas in eigen buik’. Die zouden in deze tijd hartstikke woke zijn. Of Aletta Jacobs, die opstond voor stemrecht voor vrouwen.”

Het is een strijd geweest, zegt ze. „Job Cohen heeft in 2001 het eerste homohuwelijk ter wereld gesloten in Amsterdam. Daar heeft de fractievoorzitter van de VVD destijds tegen gestemd. Het gaat om rechten die je altijd moet beschermen. Ik ben daar trots op. Ik hoorde laatst iemand zeggen dat het klimaat ook hartstikke woke is. Hoe kan het klimaat woke zijn? We hebben toch allemaal kinderen en we willen dat ze in een wereld opgroeien die nog leefbaar is? Als je het dan over asiel hebt: als we niets doen aan klimaat, krijgen we straks gigantische asielstromen. Of je nu links of rechts bent, arm of rijk bent, in de provincie of in de stad woont. We gaan allemaal last krijgen van klimaatverandering en we hebben nog maar heel weinig tijd.”

Frans Timmermans en Femke Halsema

Partijgenoten Frans Timmermans en Femke Halsema worden door veel mensen verguisd. Timmermans werd afgelopen zondag nog geïntimideerd en bedreigd op een Amsterdams terras. En tijdens het anti-migratieprotest op dezelfde dag klonken er hatelijke teksten richting Halsema. Hoe kijkt Moorman naar die haat? „Timmermans en Halsema zijn mensen die willen verbinden. Mensen die willen verbinden zijn voor mensen die willen verdelen en daar hun eigen politiek gewin uit willen halen, de grootste vijand. Als we verbinden, valt er niet zoveel te verdelen. Het is een politieke truc waar we niet in moeten trappen.”

Moorman werkt in Amsterdam samen met Halsema. „Ik zie hoe ontzettend dapper ze haar best doet. Als er iemand een strijder is voor de democratische rechtsstaat, is zij het wel. Mensen die haar zondag beschimpten, deden vervolgens de Hitlergroet. Om wie moet je heen gaan staan als dat dan je vijanden zijn? Ik denk dat we met z’n allen om Femke Halsema moeten gaan staan.”

Ook voor Timmermans neemt ze het op: „Ik vind het een ontzettende fijne man, hij is ook nog iemand die heel erg aardig is. Maar het gaat erom dat het iemand is met heel veel ervaring, die – zoals je in het RTL- debat zag – een natuurlijk gezag heeft, iemand die weet waar hij het over heeft. Hij heeft zowel op nationaal als internationaal niveau meer gedaan dan welke lijsttrekker dan ook.”

