Deurbelcamera zorgt voor stroom aan klachten, wat zijn ook alweer de regels?

De deurbelcamera is razend populair, maar veel mensen weten niet precies wat er wel en niet mee mag. Dit leidt steeds vaker tot klachten en burenruzies. De Autoriteit Persoonsgegevens grijpt daarom in: zij vinden dat er meer duidelijkheid moet komen omtrent de regels en roepen fabrikanten op om de instellingen te verbeteren. Maar wat kun je zelf doen bij de aanschaf en het gebruik van zo’n camera?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kreeg vorig jaar 370 klachten over de deurbelcamera’s, wat 25 procent meer is dan het jaar ervoor. In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn er 328 klachten gekomen en als die stijgende lijn zich doorzet, kan het totaal over dit jaar uitkomen op bijna 600 klachten, zo schat de AP. De stijging van het aantal klachten hangt volgens de waakhond samen met ‘de explosieve groei van het aantal deurbelcamera’s in Nederland.’ Mensen klagen vooral dat zij zich ‘bespied voelen of in hun vrijheid beperkt’.

Wat zijn de regels voor het gebruik van een deurbelcamera?

Volgens de AP stellen veel mensen de deurbelcamera verkeerd in en gebruiken ze het ook op de verkeerde manier. Zo schakelen ze bijvoorbeeld gezichtsherkenning in en worden de beelden ook vaak opgeslagen in landen als de Verenigde Staten en China. Maar aan welke regels moet je je nu precies houden bij het gebruiken en instellen van zo’n deurbel? Hier een handige opsomming:

De videodeurbel mag alleen gericht zijn op je privéterrein. Dit betekent dat je de camera dus niet mag richten op je buren of op de openbare weg.

Op bovenstaande regel geldt wel een uitzondering: als er sprake is van een redelijk belang, omdat je bijvoorbeeld als juwelier met meerdere ramkraken te maken hebt gehad, mag je de camera wel richten op de publieke ruimte.

De camera moet duidelijk zichtbaar zijn. Als dit niet het geval is, dan moet je een bordje ophangen met de tekst: ‘hier is cameratoezicht’.

Let bij het instellen van de deurbel op bij de bewaartermijn van de beelden: voor de privacy van andere mensen wordt aanbevolen om de bewaartermijn zo kort mogelijk te houden, stel dus bijvoorbeeld hier 24 uur voor in.

Of neem het zekere voor het onzekere en sla de beelden helemaal niet op. Dit betekent dat je je camera dus alleen maar gebruikt als een soort doorkijk.

Wil iemand de opgenomen beelden bekijken? Dan ben je verplicht om deze te laten zien.

Je mag opgenomen beelden niet zomaar op het internet plaatsen of delen met andere, tenzij hiervoor expliciete toestemming is gegeven door de gefilmde personen.

Om te voorkomen dat deurbelcamera-beelden in een ander land worden opgeslagen, moet je de instellingen van het apparaat aanpassen. Kies bijvoorbeeld voor een lokale serverlocatie, het beperken van de opnamegebieden met privacyzones of het uitschakelen van cloudopslag. Controleer in de app of er een optie is om de opslaglocatie te kiezen en activeer, indien mogelijk, lokale opslag in plaats van cloudopslag.

