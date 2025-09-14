Deel dit artikel: Share App Mail Pin

KNMI waarschuwt weggebruikers voor zware windstoten langs de kust

Het KNMI geeft morgen code geel af voor bijna alle kustprovincies. In de nacht naar maandag en overdag worden zware windstoten verwacht, vooral in Friesland en Noord-Holland.



Later op de dag geldt de waarschuwing ook voor Zuid-Holland en Zeeland.

Waar en wanneer geldt code geel?

In Friesland en Noord-Holland geldt code geel vanaf maandag 0.00 uur tot dinsdagochtend 6.00 uur. En in Zuid-Holland en Zeeland vanaf maandag 13.00 uur tot 22.00 uur.

Volgens het KNMI kunnen windstoten oplopen tot zo’n 90 kilometer per uur. Daarmee is er kans op gevaarlijke situaties, vooral voor fietsers, vrachtwagens en auto’s met aanhangers.

KNMI raadt aan op te letten in het verkeer en in de tuin

De weerdienst raadt weggebruikers aan om rustiger te rijden en voldoende afstand te houden. Ook kan de harde wind takken van bomen breken en voorwerpen als dakpannen of tuinmeubels laten rondvliegen.

Om schade te voorkomen adviseert het KNMI losse spullen, zoals vuilcontainers, vast te zetten of naar binnen te halen. Ramen en deuren kunnen tijdens de piek van de wind beter dicht blijven, zeker aan de kant waar de wind op staat.

Code geel

Vrijdag en gisteren gaf het KNMI ook al code geel af voor delen van het land vanwege windstoten en onweersbuien. Toen gold de weerwaarschuwing voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland.

Vorige Volgende

Reacties