Yeşilgöz wil niet in coalitie met GroenLinks-PvdA: ‘Land snakt naar centrumrechts beleid’

VVD-leider Dilan Yeşilgöz ziet het niet gebeuren dat de VVD na de verkiezingen in een coalitie stapt met GroenLinks-PvdA. Dat vertelde ze gisteravond aan tafel bij talkshow RTL Tonight.

Eerder sloot Yeşilgöz opnieuw regeren met de PVV uit. De coalitie van PVV, VVD , NSC en BBB viel in juni toen PVV-leider Wilders zijn partij terugtrok na onenigheid in het migratiedossier.

„We gaan niet meer met hem samenwerken”, zei ze in gesprek met De Telegraaf over Wilders. Ze noemde hem destijds een „ongelooflijk onbetrouwbare partner”. Volgens Wilders kozen de liberalen hiermee voor een coalitie met GroenLinks-PvdA na de verkiezingen.

Dilan Yeşilgöz: ‘Ik zie het niet werken met GL-PvdA’

Aan tafel bij de dagelijkse talkshow zei Yeşilgöz dat ze hoopt op een centrumrechts kabinet zonder de PVV. Ook met de partij van Frans Timmermans wil ze geen kabinet vormen. „Ik zie dat echt niet werken met GroenLinks-PvdA”, aldus de VVD-leider.

De fractievoorzitter werd in de latenighttalkshow meermaals gevraagd of ze GroenLinks-PvdA definitief uitsluit. „Ik ben nogal scherp hier inderdaad, dat is nogal helder. Ik wil dat niet, omdat ik denk dat dit land snakt naar centrumrechts beleid, maar ook naar stabiliteit. Ziet u dat dan voor zich, met VVD en vooral de GroenLinks-kant van GroenLinks-PvdA, die het vanuit het midden naar links heeft getrokken? Ik zie dat niet gebeuren.”

Er kwam geen duidelijk antwoord op de vraag of ze de linkse fusiepartij uitsluit. „Ik zie het niet gebeuren”, herhaalde ze.

‘Niet getrouwd met plek in kabinet’

„Ga je voor een links kabinet, dan ga je er – in mijn woorden – voor om het land zwakker te maken”, sneerde ze. „Of ga je voor een centrumrechts kabinet, wat gaat voor een sterker Nederland.”

De huidige peilingen wijzen erop dat een kabinet zonder PVV en GroenLinks-PvdA héél lastig wordt. PVV staat volgens de laatste peiling van EenVandaag op 33 zetels, GroenLinks-PvdA op 26 zetels. VVD zakte van 23 naar slechts 15 zetels.

Maar een centrumrechts kabinet is volgens Yeşilgöz „degelijk mogelijk” met partijen die nu in de Tweede Kamer zitten. „Dan denk ik aan een JA21 en BBB, maar ook een CDA en D66, die we misschien iets meer naar rechts van het midden kunnen trekken.”

Presentator Humberto Tan vraagt zich af of dit betekent dat ze óf in een centrumrechts kabinet stapt, óf in de oppositie. „Dat zou kunnen. We zijn absoluut niet getrouwd met een plek in het kabinet.”

