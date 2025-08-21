Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ouders dachten dat hun kind veilig was bij voetbaltrainer, niets blijkt minder waar

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag twee jaar gevangenisstraf geëist tegen voetbaltrainer Stijn P. (24). Eén jaar daarvan is voorwaardelijk. De trainer vroeg minderjarige voetballers om naaktfoto’s en probeerde afspraken te maken voor seks.

„De verdachte heeft misbruik gemaakt van zijn positie als voetbaltrainer”, zei de officier van justitie in de rechtbank in Haarlem. „Het positieve contact dat hij had met sommige jongens, sloeg om in drammen en zeuren om intieme foto’s.”

Justitie wil dat P. zich aan strenge voorwaarden houdt. Hij moet zich laten behandelen. Contact met de slachtoffers is verboden. En bovendien mag hij nooit meer werken met kinderen.

Gelokt met ijs en kaartjes voor Ajax

Tussen 2021 en 2023 benaderde P. voetballers jonger dan 16 jaar in Haarlem en de regio IJmond. Hij bood de jongens ijs, geld en dure voetbalschoenen aan. In ruil daarvoor moesten ze foto’s maken van hun schaamstreek of van seksuele handelingen. Ook probeerde de trainer buiten de gewone trainingen af te spreken met de pupillen. Dan wilde hij ze zoenen of aftrekken.

Andere jongens lokte hij met Ajax-kaartjes als ze mee wilden doen aan ‘zoenles’. P. zou ook een Verklaring Omtrent het Gedrag hebben vervalst om op een school te kunnen werken.

P. runde een bedrijf dat voetbalkampen en -clinics organiseerde. De zaak kwam aan het rollen toen een van zijn pupillen naar zijn ouders stapte. De jongen vertelde zijn vader dat de verdachte om naaktfoto’s vroeg, via Snapchat. P. ontkent dat hij gevraagd heeft om foto’s.

Advocaat: ʻHij kijkt schuldbewust terugʼ

„Hij weet dat hij zich grensoverschrijdend heeft gedragen”, zei de advocaat van P. „Hij kijkt hier schuldbewust op terug.” Eerder beweerde de verdachte dat veel van de gesprekken een grapje waren. P. was eerder al verdachte in een zedenzaak. In 2019 zou hij een minderjarige jongen hebben gevraagd om een seksuele handeling in ruil voor vuurwerk. Die zaak werd toen geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

„De verdachte was gewaarschuwd,” zei de officier van justitie. Volgens hem begrijpt P. nog steeds niet dat zijn gedrag onacceptabel is. „Het gaat dan misschien niet om fysieke misdrijven, maar de gevolgen zijn wel degelijk groot.”

Een psycholoog stelde vast dat P. ADHD heeft, daarnaast vertoont hij narcistische trekken. De kans dat hij opnieuw de fout in gaat, wordt ingeschat als matig tot groot. Het verzoek van zijn advocaat om P. vrij te laten, wees de rechtbank af. Dat betekent dat hij vast blijft zitten tot de uitspraak. Die is 4 september.

