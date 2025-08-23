Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Binnen 19 uur 20.000 euro opgehaald voor campagne tegen seksueel geweld

Binnen nog geen etmaal is er 20.000 euro ingezameld voor een opvallende campagne tegen seksueel geweld.

De boodschap ‘Wij eisen de nacht op, laat vrouwen veilig thuiskomen’ moet binnenkort langs snelwegen in heel Nederland te zien zijn.

Oproep na week vol geweld

Initiatiefnemer is mediastrateeg Danique de Jong. Zij startte de actie na een week waarin meerdere berichten verschenen over meisjes en vrouwen die slachtoffer werden van seksueel geweld, met in sommige gevallen de dood tot gevolg. Ook werd opnieuw een vrouw slachtoffer van femicide.

Lisa De 17-jarige Lisa fietste in de nacht van dinsdag op woensdag vanuit het centrum van Amsterdam naar haar huis, toen zij op de Holterbergweg werd aangevallen door een man. De politie vond haar lichaam rond 04.15 uur, nadat Lisa zelf alarm had geslagen via 112. De getuigen reden tussen 04.10 en 04.30 uur op de Holterbergweg, nabij de Johan Cruijff ArenA.

Volgens De Jong dreigt het gevaar dat de publieke verontwaardiging snel wegebt. „Iedereen is nu boos en verdrietig, maar na het weekend gaat men vaak weer over tot de orde van de dag. Ik wil dat we erover blijven praten en dat we nu iets in beweging zetten”, zegt ze tegen ANP.

Van 20.000 naar 35.000 euro

Met het binnenhalen van het eerste streefbedrag in recordtempo besloot De Jong de lat hoger te leggen: 35.000 euro. Het extra geld moet ervoor zorgen dat de boodschap op nog meer digitale snelwegmasten en schermen te zien zal zijn. Daarmee wil ze niet alleen de zichtbaarheid vergroten, maar ook een bredere maatschappelijke discussie op gang brengen.

De Jong hoopt dat bedrijven, organisaties en gemeenten zich bij de campagne aansluiten. Op die manier kan de boodschap verder worden verspreid, bijvoorbeeld in steden en op stations. „We moeten handelingsperspectief bieden, vooral voor mannen. Want dit is geen vrouwenprobleem, het is een mannenprobleem.”

Structurele verandering

Naast de campagne in de openbare ruimte wil De Jong op termijn samenwerken met experts en ambassadeurs. Zo wil ze niet alleen aandacht vragen, maar ook toewerken naar structurele verandering. Denk aan meer bewustwordingscampagnes, educatie en het bespreekbaar maken van mannelijk gedrag dat leidt tot onveiligheid.

De eerste masten met de boodschap worden naar verwachting de komende weken geplaatst.

Vorige Volgende

Reacties