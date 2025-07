Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zijn linkshandigen écht creatiever? Nieuw onderzoek prikt hardnekkige mythe door

Linkshandigen worden vaak neergezet als creatieve buitenbeentjes, maar dat beeld blijkt niet te kloppen. Na een analyse van meer dan honderd jaar aan wetenschappelijk onderzoek concluderen psychologen van Cornell University dat er geen bewijs is dat linkshandigen creatiever zijn dan rechtshandigen.

Sterker nog: in sommige testen lijken rechtshandigen zelfs een voorsprong te hebben.

De onderzoekers doken in bijna duizend wetenschappelijke studies die sinds 1900 verschenen over de relatie tussen creativiteit en handvoorkeur. Uit datasets bleek dat er geen significante creatieve voorsprong was voor linkshandigen.

„De data ondersteunen het idee van linkshandige creativiteit niet”, zegt onderzoeksleider Daniel Casasanto. “In sommige labtesten scoren rechtshandigen zelfs iets beter. En in creatieve beroepen zoals schrijven, ontwerpen en adverteren blijken zij oververtegenwoordigd.”

‘Statische cherry picking’

Toch houdt het idee van de creatieve linkshandige al decennialang stand. Volgens Casasanto komt dat door een combinatie van toeval en selectieve aandacht. Linkshandigheid is zeldzaam, ongeveer 10 procent van de bevolking, en dat geldt ook voor creatief genie. Bekende linkshandige kunstenaars en muzikanten worden vaak genoemd, terwijl linkshandige wetenschappers of boekhouders minder indruk maken.

„Het is statistische cherry picking”, zegt Casasanto. „Mensen zien een paar opvallende voorbeelden van linkshandige kunstenaars en trekken daaruit de conclusie dat ze allemaal creatief zijn.”

Romantisch beeld speelt ook een rol

Ook het romantische beeld van de getormenteerde artiest speelt een rol. Linkshandigen zouden vaker mentale aandoeningen zoals depressie of schizofrenie ervaren, wat op zijn beurt weer geassocieerd wordt met creativiteit. Die combinatie zorgt ervoor dat het stereotype blijft hangen, ondanks het gebrek aan bewijs.

Volgens de onderzoekers is het tijd om afscheid te nemen van de mythe. „Als je alle data bekijkt, verdwijnt het creatieve voordeel van linkshandigen als sneeuw voor de zon”, aldus Casasanto.

