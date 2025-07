Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vakantiegangers opgelet: noodweer in Alpenlanden, hittegolven in Zuid-Europa

Vakantiegangers die de komende dagen de auto pakken richting de Alpen of het zuiden van Europa, krijgen te maken met een grillig weertype. Waar het in landen als Oostenrijk en Zwitserland kletsnat wordt, lopen in Spanje, Griekenland en Frankrijk de temperaturen juist flink op.

En dat levert zowel verkeersoverlast als tropische hitte op, waarschuwen de ANWB en Weeronline.

Noodweer in de Alpen

Vooral in Oostenrijk en Zwitserland is het dit weekend oppassen geblazen. In Tirol, Vorarlberg en het noordoosten van Zwitserland wordt tot wel 250 millimeter regen verwacht. De zware neerslag houdt aan tot en met dinsdag. De grond is al verzadigd door eerdere regenval, wat de kans op modderstromen, verzakkingen en overstromingen vergroot.

Kleine rivieren kunnen plotseling veranderen in kolkende watermassa’s. De ANWB adviseert reizigers die kant op het weer goed in de gaten te houden en rekening te houden met mogelijke wegafsluitingen.

Zuid-Europa zucht onder hitte

Vakantiegangers die afreizen naar Zuid-Europa, krijgen juist te maken met tropische temperaturen. In Spanje, Portugal, Italië en Griekenland loopt het kwik op tot 35 graden. In Griekenland blijft het droog en zonnig, met lokaal zelfs 42 graden. Aan de kust is het iets aangenamer door een frisse zeewind.

In delen van Spanje en Italië vallen maandag stevige buien, waardoor het tijdelijk iets afkoelt. Maar dat is van korte duur: daarna keert de hitte snel terug.

Vakantiegangers in Frankrijk en Duitsland meer geluk

Frankrijk warmt in rap tempo op. In de Dordogne en rond Dijon stijgt het na het weekend tot boven de 30 graden. Ook aan de zuidkust is het tropisch warm. Parijs blijft iets milder met 25 graden, maar ook daar breekt de zon regelmatig door. Wel blijft er in heel Frankrijk kans op lokale buien.

Duitsland begint de week nog wisselvallig, met buien en temperaturen tussen de 22 en 26 graden. Vanaf dinsdag wordt het droger, zonniger en ideaal vakantieweer.

Maar of je nu naar de bergen rijdt of richting de zon trekt, het is goed om de weersverwachting in de gaten te houden. Noodweer en tropische hitte kunnen niet alleen je reis vertragen, maar óók zorgen voor gevaarlijke situaties onderweg.

