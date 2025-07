Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meisje (11) rijdt met auto huis binnen: wie draait voor de kosten op?

Een 11-jarige meisje zorgde gisteren voor een ravage toen zij met een auto een huis binnenreed. Hoe zit het eigenlijk precies met de regels? Zou ze bijvoorbeeld op eigen terrein wel mogen rijden? En wie is er nu aansprakelijk?

Het meisje van 11 reed een huis in op de Albert Verweijstraat in Overijsselse Hengelo. Volgens regionaal dagblad Tubantia mocht zij van haar vader een stukje mocht rijden. Hij zat tijdens de rit naast haar.

Alle inzittenden kwamen met de schrik vrij. Het meisje zou per ongeluk het gaspedaal hebben ingetrapt in plaats van de rem. Op beelden is te zien dat de woning aanzienlijke schade heeft. De politie wilde het incident niet bevestigen, omdat er geen gewonden zijn gevallen.

Rijden in auto op openbaar weg zonder rijbewijs

Iemand zonder rijbewijs mag in principe rijden op eigen terrein, maar alleen als dat niet toegankelijk is voor andere weggebruikers.

Het meisje van elf reed op een openbare weg, dat is volgens de wet niet toegestaan. Maar strafletseladvocaat Mark de Hek legt tegen de NOS uit dat je als ouder altijd aansprakelijk bent voor wat een kind dat jonger is dan 14 jaar doet, los van of je er zelf bij betrokken bent. Vanaf zestien jaar vervalt de automatische aansprakelijkheid, maar kunnen kinderen nog wel onder de aansprakelijkheidsverzekering vallen.

Kosten verhalen

Volgens De Hek kunnen de eigenaren van de woning in Hengelo de schade verhalen op de ouders. Kinderen die rijden zonder rijbewijs kunnen een boete krijgen, een taakstraf via Bureau Halt of een strafblad krijgen.

Het gebeurt ook weleens dat kinderen zonder dat hun ouders het weten gaan joyriden. Zo pikte in 2019 een Duits jongetje van 8 jaar twee keer in korte tijd de auto van zijn moeder. In 2017 schreef Metro over een 20-jarige jongen uit Hoorn die de auto van zijn vader de sloot in reed. De jongen had geen rijbewijs en of hij het voorval zich nog goed kan herinneren is de vraag, want volgens de politie had hij gedronken.

Reacties