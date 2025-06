Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederland zakt flink op lijst gendergelijkheid: deze landen doen het (stukken) beter dan wij

Nederland scoort opvallend slecht op het gebied van emancipatie. In het nieuwe Global Gender Gap Report 2025 van het World Economic Forum bungelen we op plek 43 van de 148 landen. Ter vergelijking: vorig jaar stonden we nog op plek 28. Een flinke duik omlaag dus.

Vooral landen als Duitsland, Ierland en de Scandinavische landen doen het wél goed en staan stevig in de top 10.

Politiek en economie blijven achter

Volgens het rapport is in Nederland 75,6 procent van de genderkloof gedicht, een afname van 1,9 procent ten opzichte van vorig jaar. Vooral de politieke invloed van vrouwen blijft achter, maar ook op economisch vlak doen we het niet best: daar staan we op plek 74.

„Er zijn lichte verbeteringen, maar die vallen in het niet bij de stappen die andere landen zetten”, zegt hoogleraar Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam.

Internationaal gezien is er wél een kleine vooruitgang. Wereldwijd is nu 68,8 procent van de kloof tussen mannen en vrouwen gedicht: een stijging van 0,4 procent. Toch duurt het met het huidige tempo nog 123 jaar voordat we wereldwijd volledig gelijk zijn.

Loonkloof in Nederland nog niet gedicht

De arbeidsdeelname van vrouwen is wel gestegen naar 41,2 procent, maar ze werken nog steeds vooral in laagbetaalde sectoren. Gemiddeld verdient een vrouw in Nederland per uur 13 procent minder dan een man. Ter verduidelijking: in een werkend leven loopt een vrouw daardoor tot drie ton mis.

Hoewel het de afgelopen jaren steeds iets beter gaat met de loonkloof in Nederland, is er nog een lange weg te gaan. Bovendien vervult slechts 28,8 procent van de vrouwen een hogere leidinggevende functie. Ook hebben vrouwen vaker onderbrekingen in hun loopbaan dan mannen.

