Maurice de Hond voorspelt: bij verkiezingen ontstaat tweestrijd tussen deze twee partijen

Eind dit jaar mogen we weer naar de stembus voor de Tweede Kamer. Welke kant Nederland dan opgaat, is natuurlijk nog lang niet duidelijk. Wel wordt er volop gepeild hoe stemmend Nederland erin staat, en een aantal partijen liggen dicht bij elkaar qua aantal zetels. In Nieuws van de Dag – de video zie je hierboven – doet Maurice de Hond een voorspelling: hij denkt dat er tussen twee partijen specifiek een tweestrijd komt bij de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Kort voordat het kabinet klapte, steeg de PVV van Geert Wilders in de peilingen van Maurice de Hond. In Nieuws van de Dag vraagt Art Rooijakkers zich dan ook af of het een bewuste zet is geweest van de PVV-leider om het kabinet te laten vallen. Het antwoord daarop zal nooit helemaal zeker zijn, maar wel heeft De Hond een voorspelling voor de komende Tweede Kamerverkiezingen: hij denkt dat er vooral een tweestrijd zal ontstaan tussen VVD en PvdA-GroenLinks.

De Hond: „De VVD zit daarbij in een lastige positie. Als zij zeggen: we gaan niet meer met de PVV regeren, zullen er kiezers zijn die zeggen: dan stemmen we op de PVV. En als ze de optie openhouden om met de PvdA-GroenLinks te regeren, vooral omdat GroenLinks er nu bij zit, raken ze ook kiezers kwijt. Als het alleen om de PvdA ging, was het minder lastig geweest.”

Zetelverdeling als Tweede Kamerverkiezingen nu plaatsvonden

Maurice de Hond peilt om de zoveel tijd hoe politieke partijen er qua zetels voor zouden staan, als er op dat moment verkiezingen zouden plaatsvinden. Hieronder op een rij wat de laatste peiling voorspelt:

PVV: 31 zetels (37 bij verkiezingen in 2023)

Pvda/GL: 30 zetels (25 bij verkiezingen in 2023)

VVD: 25 zetels (24 bij verkiezingen in 2023)

CDA: 18 zetels (5 bij verkiezingen in 2023)

D66: 8 zetels (9 bij verkiezingen in 2023)

SP: 7 zetels (5 bij verkiezingen in 2023)

FVD: 5 zetels (3 bij verkiezingen in 2023)

PvdD: 4 zetels (3 bij verkiezingen in 2023)

SGP: 4 zetels (3 bij verkiezingen in 2023)

DENK: 4 zetels (3 bij verkiezingen in 2023)

JA21: 4 zetels (2 bij verkiezingen in 2023)

Volt: 4 zetels (2 bij verkiezingen in 2023)

ChristenUnie: 3 zetels (3 bij verkiezingen in 2023)

BBB: 3 zetels (7 bij verkiezingen in 2023)

NSC: 1 zetel (20 bij verkiezingen in 2023)

