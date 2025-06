Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Lezen doet meer voor je brein dan welke chatbot ook, zegt onderzoek

Eenzaamheid is zo’n groeiend probleem dat zelfs de techmiljardairs van Silicon Valley zich ermee bemoeien. Volgens de WHO is 25 procent van de ouderen sociaal geïsoleerd. Onder jongeren voelt 5 tot 15 procent zich eenzaam. Techbedrijven zetten in op kunstmatige intelligentie als gezelschap. Maar wie denkt dat een chatbot helpt tegen eenzaamheid, mist een simpele én bewezen oplossing: lezen.

Uit een studie uit 2023 blijkt dat kinderen en jongeren met vijf hechte vrienden beter presteren op school, mentaal sterker zijn en een gezondere hersenstructuur hebben. Minder dan vijf vrienden betekent vaak te weinig sociaal contact. Meer vrienden, vooral op sociale media, zijn juist vaak oppervlakkig en bieden weinig echte steun.

AI-chatbots veranderen daar weinig aan. Tijdens de lockdowns bleek dat face-to-face contact veel meer bijdroeg aan het welzijn dan digitaal contact, hoe geavanceerd ook.

Lezen als krachtig medicijn

Lezen helpt wél. Uit een onderzoek van The Queen’s Reading Room, een initiatief van koningin Camilla, blijkt dat lezen gevoelens van eenzaamheid vermindert en het welzijn verhoogt.

Ook The Reader, een Britse organisatie die zich inzet voor lezen, ondervroeg ruim 2.000 mensen. Van de jongeren tussen 18 en 34 jaar zei 59 procent dat ze zich meer verbonden voelden door te lezen. 56 procent voelde zich minder alleen tijdens de coronapandemie.

Een vergelijkbare peiling onder ruim 4 duizend mensen, in samenwerking met de Universiteit van Liverpool, wees uit dat lezen stress verlaagt én persoonlijke groei stimuleert. Mensen gaven aan dat ze gezonder gingen leven, nieuwe hobby’s oppakten en empathischer werden. 64 procent zei anderen beter te begrijpen dankzij boeken.

Dit doet lezen met je hersenen

Niet alleen gevoelsmatig doet lezen iets. Ook neurologisch onderzoek wijst dat uit. Mensen die regelmatig fictie lezen, activeren hersengebieden die te maken hebben met sociaal gedrag en inlevingsvermogen, zoals de dorsomediale prefrontale cortex. Lezen maakt ons letterlijk beter in het begrijpen van anderen.

Voor ouderen is het ook een manier om scherp te blijven. Uit een onderzoek onder 469 mensen van 75 jaar en ouder bleek dat wie regelmatig las, 35 procent minder kans had op dementie. Lezen bleek net zo effectief als andere breinactiviteiten, zoals muziek maken of dansen.

Jong geleerd, oud gedaan

De voordelen beginnen al vroeg. In de Amerikaanse ABCD-studie, onder meer dan 10 duizend kinderen, bleek dat kinderen die op jonge leeftijd voor hun plezier lazen, op latere leeftijd beter scoorden op school, mentaal gezonder waren, minder schermtijd hadden en zich sociaal sterker ontwikkelden.

