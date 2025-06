Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit moet je weten over de grote NS-staking van morgen

Er rijden morgen wéér geen NS-treinen in (nagenoeg) het hele land, omdat het personeel staakt. Mocht je op pad gaan, dan is het goed om je te voorbereiden.

Eerder kondigden vakbonden FNV en CNV aan om morgen in Zuidwest-Nederland te staken. Vakbond VVMC liet gisteren weten de staken uit te breiden naar de hele Randstad, specifiek in de regio Noord-West. Dit deed de bond omdat de NS volgens VVMC geen stap dichterbij komt in het cao-conflict.

NS zegt hierdoor „geen betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden”. Landelijke impact is daardoor onvermijdelijk, zegt de vervoerder. Afgelopen vrijdag reden er door een staking van NS-personeel in de regio Midden ook al in het hele land geen NS-treinen.

Waar gaat het conflict tussen de NS en de vakbonden over? De vakbonden willen een loonsverhoging van 4 procent, plus 120 euro. NS biedt 2,55 procent en wil niet verder gaan. In 2022 kregen NS-medewerkers er nog ruim 9 procent bij en in de vorige cao, die 1 maart afliep, kwamen de bonden en NS tot een loonsverhoging van gemiddeld 6,6 procent. Volgens vakbond FNV loopt NS-personeel echter sinds 2019 ruim 5 procent achter op de inflatie.

Gevolgen van NS-staking

ANWB: drukte op de weg

De ANWB denkt dat het morgen drukker is op de weg dan anders. Dat komt mede dankzij de staking van het NS-personeel. „We verwachtten sowieso al drukte na het lange pinksterweekend, en met de treinstaking erbij kan dat voor een drukke spits zorgen”, zegt een woordvoerder.

Daarbij komt dat men in een deel van Duitsland tot en met morgen vrij is, dus die vakantiegangers keren dan pas terug. Bovendien is dinsdag samen met donderdag de dag waarop de meeste files staan, met name tijdens de avondspits.

Wel treinen naar Schiphol, maar vliegveld slecht bereikbaar

Tijdens de spoorstaking rijden er wel treinen tussen Amsterdam en Schiphol. Een woordvoerster van NS laat weten dat er vier keer per uur in beide richtingen Sprinters gaan tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp/Schiphol. Ook vrijdag werd in overleg met Schiphol en de vakbonden besloten om wel Sprinters tussen de luchthaven en de hoofdstad in te zetten.

Schiphol verwacht alsnog slecht bereikbaar te zijn. De luchthaven denkt dat veel mensen met de auto of taxi komen. „Dit leidt naar verwachting tot veel extra verkeer en drukte op de wegen rondom de luchthaven.” Schiphol adviseert reizigers om waar mogelijk alternatief vervoer te gebruiken, zoals de bus. „Laat je eventueel afzetten bij een nabijgelegen (bus)station.”

Extra drukte bij regionale vervoerders door NS-staking

Door de staking kan het morgen in de bussen en treinen van regionale vervoerders extra druk zijn. Daarvoor waarschuwt een aantal van die vervoerders via hun website of sociale media. „Wij staken niet. Onze bussen rijden dinsdag dus gewoon volgens dienstregeling”, meldt bijvoorbeeld Syntus Utrecht. „Door de staking kan het drukker zijn dan gebruikelijk. Houd hier rekening mee.”

Ook Connexxion, dat het busvervoer verzorgt in delen van West-Nederland, meldt dat het vanwege de NS-staking extra druk kan zijn in de voertuigen van het bedrijf. Keolis benadrukt dat bij de regionale vervoerders niet wordt gestaakt en dat de Keolis-treinen volgens dienstregeling rijden. Deze treinen rijden tussen Amersfoort en Ede-Wageningen, Zwolle en Enschede en Zwolle en Kampen.

Landelijk onderwijsprotest is uitgesteld

Het landelijke onderwijsprotest tegen de bezuinigingen van het inmiddels gevallen kabinet dat morgen zou plaatsvinden, is uitgesteld. Een „centraal actiemoment” is door de staking niet mogelijk, laat een woordvoerster van de Algemene Onderwijsbond (AOb) weten. De organisatie komt naar eigen zeggen na de zomer met een nieuwe actie.

