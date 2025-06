Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geen pakketje aan de deur in Den Haag door NAVO-top: ‘Echt niet mogelijk’

Woon je in of naast het gebied waar de NAVO-top in Den Haag wordt gehouden en wil je een pakketje bestellen? Dan is het verstandig om dat ergens anders te laten bezorgen.

Vanwege de NAVO-top kunnen bewoners in en rondom het gebied tussen 22 en 27 juni geen pakketten van PostNL thuisbezorgd krijgen.

Gevolgen voor PostNL vanwege de NAVO-top

In de week van de NAVO-top, op 24 en 25 juni, zijn bepaalde wegen rond Den Haag afgesloten. Pakketjes bezorgen is daarom in en rond het gebied van de top „echt niet mogelijk”, zegt een woordvoerder. Post bezorgen kan volgens hem wel, omdat dit voornamelijk lopend of met de fiets wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de top voor veel vertraging zal zorgen. PostNL denkt na 27 juni weer normaal post en pakketten te kunnen bezorgen.

👇 Wat is de NAVO-top? Tijdens de top in Den Haag op 24 en 25 juni komen 45 staatshoofden en regeringsleiders, 45 ministers van Buitenlandse Zaken, 45 ministers van Defensie en nog eens 6000 delegatieleden naar Nederland. Tijdens de NAVO-top praten zij over belangrijke veiligheidskwesties.

Eerder meldde PostNL de impact voor klanten en consumenten zoveel mogelijk te zullen beperken. Zo werkt het bedrijf zoveel mogelijk vanuit distributielocaties op plekken waar geen verkeershinder wordt verwacht. Mogelijk zijn pakketten in de gebieden tussen Schiphol en Den Haag volgens PostNL wel langer onderweg.

Ook gevolgen op andere vlakken

De NAVO-top heeft niet alleen gevolgen voor het bestellen en ontvangen van pakketjes, maar ook voor automobilisten, treinreizigers en festivalgangers. Metro schreef eerder een artikel over alle gevolgen van NAVO-top in Den Haag.

