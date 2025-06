Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Deel Nederlanders hebben wantrouwen in de politiek

We moeten in de herfst weer naar de stembussen, maar vertrouwen in de politiek? Dát heeft een deel van de Nederlanders niet meer.

Een kwart van de kiezers is het vertrouwen in alle politieke partijen kwijt, zo blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel.

Kiezers hebben niet meer veel vertrouwen in de politiek

Het gevoel van wantrouwen leeft zeer sterk bij kiezers die bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2023 nog op Nieuw Sociaal Contract stemden (32 procent), maar ook bij mensen die toen voor de BBB (28 procent) of PVV (26 procent) kozen.

Het gebrek aan vertrouwen bij de kiezers van die drie coalitiepartijen is opvallend. En het contrasteert met kiezers van andere partijen: bij stemmers op GroenLinks-PvdA is slechts 9 procent het vertrouwen in partijen kwijt, bij Volt-kiezers 7 procent en 6 procent van de CDA-kiezers.

VVD wil niet meer samen met PVV in een kabinet

Het kabinet-Schoof van PVV, VVD, NSC en BBB viel na nog geen jaar, op 3 juni. Dat gebeurde nadat PVV-leider Geert Wilders zijn bewindspersonen terugtrok uit het kabinet omdat de andere coalitiepartijen zijn tienpuntenplan tegen migratie niet wilden ondertekenen.

VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil in ieder geval niet meer met de PVV in een kabinet, zo liet ze vorige week weten in gesprek met De Telegraaf. „We gaan niet meer met hem samenwerken”, zei ze toen. Ze noemt hem een „ongelofelijk onbetrouwbare partner”.

„Ons land heeft volwassen leiderschap nodig in een moeilijke tijd. Meer dan ooit is er een stabiel rechts-liberaal kabinet nodig. Dat kan alleen zonder Geert Wilders. Zonder de PVV”, vervolgde de VVD-leider op de website van haar partij. „De laffe route van weglopen, is nog steeds de stijl van Wilders.”

De nieuwe Tweede Kamerverkiezingen zijn op woensdag 29 oktober.

Vorige Volgende

Reacties