Beurse aardbeien? Met deze simpele hack zijn ze in 20 minuten weer als nieuw

Zodra de zomer in zicht komt, liggen ze weer volop in de schappen: verse Hollandse aardbeien. Lekker zoet, fris én ideaal voor bij je ontbijt, toetje of gewoon als tussendoortje. Maar wie een bakje aardbeien koopt, ziet het vaak direct: er zitten altijd een paar beurse of slappe exemplaren tussen.

Gelukkig betekent dat niet dat je ze meteen weg hoeft te gooien. Met een simpele hack geef je je aardbeien namelijk in twintig minuten een flinke opfrisbeurt.

Zo red je je beurse aardbeien

Alleen een schaal koud water en een flinke handvol ijsblokjes. Leg de beschadigde aardbeien ongeveer twintig minuten in het ijswater. Door de kou trekken de cellen in het vruchtvlees samen, waardoor de aardbeien weer steviger worden. Daarna even afspoelen en voorzichtig droogdeppen: je zult zien dat ze er een stuk beter uitzien. Geen wondermiddel, maar wel verrassend effectief.

Fruit als aardbeien bestaat grotendeels uit water. Bij kamertemperatuur verliezen ze vocht en worden ze slap. Door ze in ijskoud water te leggen, ‘pompen’ ze zich als het ware weer een beetje op. Vooral bij licht beschadigde of net iets te rijpe aardbeien werkt dit goed.

Bewaar het fruit op de juiste manier

Wil je langer plezier van je aardbeien? Bewaar ze dan op de juiste manier. Haal ze uit de originele plastic verpakking en leg ze in een platte schaal of bakje, met onderin een vel keukenpapier om vocht op te nemen. Zet ze vervolgens in de koelkast. Was ze pas vlak voor gebruik, want nat fruit bederft sneller.

