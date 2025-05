Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Voor kwart van de Nederlanders is vakantiegeld bittere noodzaak

Het is mei, oftewel: vakantiegeldmaand. Een moment waar werkenden reikhalzend naar uitkijken, maar voor sommigen is vakantiegeld meer dan dat. Zij gebruiken het bedrag om het hoofd boven water te houden. Waar besteden we ons vakantiegeld aan? En hoe snel vliegen we er doorheen?

Vakantiegeld wordt wettelijk ‘vakantiebijslag’ genoemd. Het betreft geld dat je in het afgelopen jaar (bijvoorbeeld van mei 2024 tot mei 2025) verdiend hebt. Je krijgt minimaal 8 procent van je brutojaarsalaris van het afgelopen jaar bijgeschreven. Dat is hetzelfde percentage als vorig jaar.

Het fenomeen vakantiegeld werd een halve eeuw geleden geïntroduceerd als prikkel om werknemers aan te sporen om op vakantie te gaan, met het idee dat ze daardoor langer fit en gemotiveerd blijven.

Voor kwart is vakantiegeld geen extraatje

Q&A retail deed in samenwerking met Buckaroo onderzoek naar vakantiegeld onder 1242 Nederlanders. Het overgrote deel van de respondenten (85 procent) gaf aan al te weten waaraan ze het vakantiegeld uit zullen geven. Voor bijna de helft (46 procent) gaat het naar de vakantie. Een grote groep (33 procent) wil sparen, al is dit wel minder ten opzichte dan 2021 en 2018 (de laatste jaren dat dit onderzocht werd).

Andere bestemmingen voor het vakantiegeld zijn een dagje uit (16 procent), het aflossen van rekeningen of schulden (15 procent), beleggen (8 procent) en horeca (7 procent). Een op de zeven respondenten heeft nog geen idee waaraan ze het geld uit zullen geven. Met name 55-plussers weten het niet.

Voor iets meer dan een kwart is het vakantiegeld bittere noodzaak. Deze groep gebruikt het bedrag om financieel het hoofd boven water te houden. 76 procent van die groep geeft aan aan dat deze noodzaak sinds vorig jaar is toegenomen. Daarbij geven ze aan dat ze in hun perceptie minder te besteden hebben dan het gemiddelde Nederlandse huishouden.

Een op de zeven deelnemers (14 procent) zegt het vakantiegeld dit jaar in algemene zin anders te besteden dan voorgaande jaren. Van uitgaven aan horeca, (web)winkels en dagjes uit geeft 20 procent van de Nederlanders aan dit terug te zullen schroeven.

💶 Vakantiegeld in 2025 alleen omhoog voor specifieke groep Het vakantiegeld gaat volgens loonstrookverwerker ADP dit jaar alleen omhoog voor een specifieke groep werkenden. Het gaat om mensen die tussen de 2000 en 2750 euro bruto per maand verdienen. Voor iemand die fulltime werkt en het minimumloon verdient, gaat het om 188 euro extra vakantiegeld ten opzichte van 2024. Mensen die parttime werken en daarmee 1000 euro per maand verdienen, krijgen juist een stuk minder vakantiegeld, namelijk 213 euro minder. Mensen die modaal verdienen, krijgen dit jaar ook iets minder vakantiegeld. Voor iemand met een inkomen van 3588 euro per maand gaat het om een daling van 8 euro. Wie anderhalf keer modaal verdient, krijgt ook iets minder. Voor mensen die twee keer modaal of meer verdienen, blijft het netto vakantiegeld hetzelfde als in 2024.

Wat als je geen vakantiegeld krijgt?

Stel: je ontvangt helemaal geen vakantiegeld. Wat zou je dan doen of laten? Ruim een derde van de Nederlanders zou minder geld besteden aan een vakantie. Van deze groep zou 59 procent voor een goedkopere bestemming kiezen, en dan bij voorkeur in de vorm van een goedkopere accommodatie, niet een ander land.

13 procent zou op locatie minder uitgeven, 28 procent zou kiezen voor beide opties. 14 procent zou helemaal niet op vakantie gaan als ze géén vakantiegeld zouden ontvangen. Binnen de groep die in hun perceptie (veel) minder te besteden heeft, is dit maar liefst 29 procent.

Vakantiegeld snel op

Volgens onderzoek van Skyscanner vliegen we snel door ons vakantiegeld heen. De zoekmachine vroeg Nederlanders hoelang het geld gemiddeld op hun rekening blijft staan. De helft geeft het al uit vóór het vakantiegeld binnen is. Bij 42 procent is het binnen een maand na het bijschrijven op. 14 procent weet het vakantiegeld langer dan een paar maanden vast te houden.

Millennials spenderen het geld het snelst, terwijl de jongere generatie (18 tot en met 24 jaar) aangeeft het geld langer dan een paar maanden te bewaren. Mannen en vrouwen geven het geld in hetzelfde tempo uit.

