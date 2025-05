Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Landelijke storing bij Albert Heijn: bonuskaart werkt al de hele dag niet

Mensen die vandaag bij Albert Heijn gebruik willen maken van de bonusaanbiedingen komen bedrogen uit. Albert Heijn blijkt sinds vanochtend al te kampen met een landelijke storing, waardoor de bonuskaart al de hele dag niet werkt. Het is niet bekend wanneer het probleem wordt opgelost.

De bonuskaart is voor mensen die graag wat geld willen besparen. Met de kaart krijg je namelijk korting op producten die in de bonus zijn. Je kunt de bonuskaart ook gebruiken om zelf te scannen in de winkel, koopzegels te sparen en digitaal zegels te sparen voor spaaracties. Nu de boodschappen steeds duurder worden is dat natuurlijk mooi meegenomen. Maar vandaag kun je geen gebruik maken van deze voordelen.

Langdurige storing bonuskaart

Klanten blijken al sinds vanochtend niet afrekenen met hun bonuskaart. Op allestoringen.nl kun je zien dat de eerste meldingen vanaf 09.00 uur binnen kwamen vandaag.

Een woordvoerder van de supermarktketen laat aan het AD weten dat ze kampen met een landelijke storing. „Helaas is er momenteel sprake van een landelijke netwerkstoring waardoor onder andere de bonuskorting niet goed verwerkt kan worden”, laat de woordvoerder weten. „Er wordt hard gewerkt om deze storing zo snel mogelijk te herstellen. Uiteraard vinden wij dit heel vervelend voor onze klanten. Onze collega’s staan klaar om klanten te helpen in de winkels met een handmatige verwerking indien nodig.”

Kun je alsnog korting krijgen?

Mensen die toch graag aanspraak willen maken op de kortingen, doen er waarschijnlijk goed aan om de kassabon van hun aankopen bij Albert Heijn te bewaren. Een klant laat weten dat hij het advies kreeg om alles gewoon te betalen en een andere keer met de bon terug te komen, zodat het verschil kan worden verrekend. Het was volgens hem niet mogelijk om het verschil direct te berekenen en uit te betalen.

