Rellen Scheveningen: ‘Politie moet op een slof en een oude voetbalschoen Champions League spelen’

De politie heeft de eerste twee mensen aangehouden voor de rellen in Scheveningen van vorige week werd gisteren bekendgemaakt. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Rotterdam en een 16-jarige jongen uit Den Haag. Nieuws van de Dag ging gisteravond op de toestanden in Scheveningen in.

De jongen uit Rotterdam wordt verdacht van vernieling van een politieauto- en busje. De jongen uit Den Haag is opgepakt voor openlijke geweldpleging tegen de politie.

Fors geweld bij rellen Scheveningen

Enkele honderden jongeren raakten vorige week donderdag met elkaar in gevecht rond het Kurhaus in Scheveningen. Het geweld richtte zich ook tegen de politie en de ME. De politie heeft meer verdachten in beeld. „Verdachten kunnen zich ook zelf melden bij de politie om te voorkomen dat zij opgehaald worden.” Het onderzoek is nog steeds „in volle gang”. De politie vraagt mensen die slachtoffer zijn geworden om zich te melden.

🖥️ Beelden relschoppers online Als het aan de gemeenteraad van Den Haag ligt, worden beelden van de jongeren die vorige week deelnamen aan rellen in Scheveningen zo snel mogelijk online gezet. De meeste fracties steunden in een raadsvergadering gisteravond een motie daarvoor. Ze willen dat burgemeester Jan van Zanen bij het Openbaar Ministerie en de politie aandringt op publicatie van de beelden.

Politie had het zwaar

Nieuws van de Dag ging op SBS6 op de rellen van Scheveningen in, zoals je in de video hierboven kunt zien. Oud-voorzitter van de politievakbond Jan Struijs ging in op de kritiek op het het feit dat er tot ‘maar twee’ verdachten zijn opgepakt. Hij vindt ook dat agenten en ME’ers het zwaar hebben: „De politie moet op een slof en een oude voetbalschoen Champions League spelen.” Struijs vindt dat agenten grip hebben verloren en „helemaal niet meer weten hoe de jongeren acteren”.

Jongerenwerker Aziz Akhath ziet dat de jeugd, zoals die van Scheveningen, de rellen verheerlijken. „Ze denken nu: mooi, we staan 1-0 voor.” Akhath maakt zich zorgen om de leeftijd van de rellende jongeren: „Ze zijn soms 12 of 13 jaar.”

