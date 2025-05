Deel dit artikel: Share App Mail Pin

GroenLinks-PvdA pleit voor landelijke selectie van cold cases

De politie moet landelijk kiezen naar welke onopgeloste strafzaken nieuw onderzoek komt. Dat staat in een plan over cold cases dat GroenLinks-PvdA-Kamerlid Songül Mutluer zaterdag presenteert samen met de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers.

Op die manier zouden kansrijke cold cases eerder aan bod kunnen komen.

Eigen selectie voor cold cases

„Nu wordt per politie-eenheid een eigen selectie gebruikt om een cold case op te pakken”, schrijft Mutluer. „Vaak op basis van onduidelijke criteria. Soms zelfs op basis van druk vanuit nabestaanden en achterblijvers of de publiciteit.” Dat moet in heel Nederland eenduidiger worden, vindt het Kamerlid.

Een landelijke database moet helpen om het overzicht te krijgen en nieuwe tips te verwerken. Dat zo’n systeem op dit moment ontbreekt, „leidt tot gemiste kansen”. Verder moet er een aparte opleiding komen voor rechercheurs die gespecialiseerd zijn in cold cases.

Wat is een cold case?<br><br><br> Volgens de politie is een cold case niet opgelost ernstig misdrijf waarop een gevangenisstraf staat van ten minste 12 jaar. Vaak gaat het om zaken waarin mensen om het leven zijn gebracht. Mensen van wie bekend is wie ze zijn, maar ook mensen van wie de identiteit onbekend is. En er zijn ook cold cases van mensen die al lang vermist zijn.





Landelijke database

Om zo’n landelijke database wordt al jaren gevraagd. Zelfs in de Tweede Kamer was er vorig jaar al een meerderheid voor. Toch ligt het voorstel nog steeds op de plank. „Om onduidelijke redenen is het niet opgepakt”, vertelt Mutluer. „Daar moet nu echt verandering in komen.”

Vandaag staat Breda in het teken van de Cold Case Dag. Nabestaanden van onopgeloste moorden en vermissingen komen daar samen met politie, experts en politici. Het doel? Ervaringen delen en de druk opvoeren om oude zaken niet te laten verstoffen.

