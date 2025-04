Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Schuld verkrachting bewezen, maar geen cel voor geneeskundestudent: dit zijn de reacties op de zaak

Een Belgische geneeskundestudent, die beschuldigd is van verkrachting, hoeft niet de cel in, maar moet alleen een schadevergoeding te betalen. De student uit Leuven is in een ziekenhuis arts-specialist in opleiding tot gynaecoloog. „Hij is een getalenteerd en geëngageerd persoon, zowel privé als professioneel”, oordeelde de rechter, ondanks de beschuldiging en erkenning van verkrachting.

Deze uitspraak van gisteren heeft veel losgemaakt en zorgt voor boosheid en discussie over de straf.

Het voorval in Leuven

De verkrachting vond plaats in 2023, na een Halloween-feestje in de uitgaansbuurt in Leuven. De jonge vrouw was volgens haar advocaat „volledig van de kaart en kon niet eens meer op haar eigen benen staan”. Toen stelde de geneeskundestudent voor om samen naar zijn huis te gaan. „Hij heeft geprofiteerd van haar dronken toestand om zijn seksuele lusten te botvieren”, zei de openbare aanklager. „Hij claimde dat hij haar beschermde door haar mee te nemen.”

„Het is bewezen dat er toen seksuele betrekkingen plaatsgevonden hebben”, oordeelde de rechter. „Terwijl zij onmogelijk in een toestand was om daarmee in te stemmen. Die feiten zijn ernstig en maatschappelijk onaanvaardbaar.” De dader zegt de situatie totaal anders te hebben beleefd en erkent dat het achteraf wel fout was.

Uitspraak over de verkrachting

Hoewel er op een verkrachting van deze vorm normaal een straf van drie jaar cel kan staan, kan de dader volgens de rechter met een strafblad geen werk als dokter meer vinden. „Het is onmiskenbaar dat hij de grenzen van het toelaatbare overschreden heeft”, sprak de rechter uit. „Maar hij is nog jong, talentvol en heeft een blanco strafblad”.

De geneeskundestudent heeft een lichte straf gekregen. Het slachtoffer vroeg om een schadevergoeding van 9.800 euro, maar krijgt 3.500 euro toegekend. Ze had ook een contactverbod gevraagd, maar dat werd afgewezen.

Professor seksueel strafrecht aan de KUL Liesbeth Stevens zegt tegen VRT: „Bij de opschorting van straf is er ook geen strafblad. En dat heeft als voordeel dat de reïntegratie van de dader makkelijker zal verlopen, maar heeft ook als nadeel dat er eigenlijk geen ‘opvolging’ meer mogelijk is. En dat is toch echt wel een probleem.”

Verbazing over uitspraak na verkrachting

De uitspraak werd in de media in België massaal opgepakt. Hoewel het slachtoffer in de rechtszaak zei genoegen te nemen met de uitspraak, heeft ze nu toch uitgebreider gereageerd: „Ik wil alleen maar dat hij geen gynaecoloog wordt”, zegt ze na de uitspraak. Ze doet haar verhaal,en legt ook uit wat er vooraf de rechtszaak is gebeurd. Ze heeft de procedure nog proberen af te sluiten met een bemiddeling, nog voor de zaak voor de rechter kwam. „Maar dat lukte niet, omdat hij zich bleef voordoen als het slachtoffer.”

De jonge vrouw zegt erg geschrokken te zijn van de uitspraak van de rechter, maar zegt dat haar advocaat het zag aankomen. Ze heeft overlegd om nog in beroep gaan. „Maar blijkbaar zal dat niet veel uithalen. Ik zou dan enkel meer geld kunnen vragen, maar daar is het mij niet om te doen. Ik hoop dat mensen binnenkort weten wie hij echt is, zodat ze hem kunnen mijden als dokter.” Ze is blij dat de zaak zo veel aandacht krijgt, maar vindt het tegelijkertijd allemaal ‘heel jammer’.”

Het feit dat de dader er zo goed vanaf is gekomen, verbaast het slachtoffer: „Verschillende mensen uit zijn omgeving hebben een brief geschreven om uit te leggen dat hij iemand is die veel goed doet voor de maatschappij, blijkbaar heeft dat geholpen.”

Ziekenhuis Leuven

Hoewel de geneeskundestudent geen strafblad krijgt, is zijn positie als dokter niet helemaal zeker meer. Zo is hij op dit moment op non-actief gesteld. Het ziekenhuis, waar de student gynaecologie op dit moment werkt, heeft gereageerd op de uitspraak van de rechter. „Onze eerste gedachten gaan uit naar het slachtoffer”, zegt hoofdarts Gert Van Assche van UZ Leuven. „Samen met de KU Leuven informeren we ons over de rechterlijke uitspraak en bekijken we hoe we daarmee omgaan.”

Opiniestuk

Belgische historica Sophie van Reeth, ook auteur van het boek Genoeg Gezwegen over seksueel misbruik, schrijft in een opiniestuk over de zaak: „Als hij werkelijk zo verstandig en beloftevol is, had hij beter mogen weten. Een toekomstig gynaecoloog niet willen hinderen, ondanks zedenfeiten, is te absurd voor woorden. Het is een klap in het gezicht van iedereen met een verleden van seksueel trauma.”

Van Reeth vervolgt: „Het ongenoegen in de media is groot. ‘Hoe is dit mogelijk?’, vragen mensen zich massaal af. Als hij zijn specialisatie tot gynaecoloog afmaakt, zal hij wellicht niet wakker liggen van dit bedrag. De nettolonen van zelfstandige gynaecologen in België lopen op tot 12.000 euro per maand. 3.500 euro voor een ambitieuze arts is even pijnlijk als een banale verkeersboete voor de gemiddelde verdiener.”

Sociale media over de verkrachtingszaak

Ook op verschillende sociale media, zowel in België als in Nederland, wordt er geschokt gereageerd. Zo reageren mensen vooral verbaasd over het feit dat de student in principe nog gynaecoloog kan worden. Zo zegt een rechtenstudent op TikTok: „Het feit dat hij in de toekomst dagelijks vrouwen kan helpen in kwetsbare posities, dat doet mij als vrouw onveilig voelen. Ik snap het niet.” En: „Dit moet een grap zijn”, werd meerdere keren gezegd. Het is voor veel mensen onduidelijk, hoe hij ‘ermee weggekomen’ is.

