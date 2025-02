Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Temperatuur schiet omhoog: ‘Overgang naar lente is begonnen’

Wie eind deze week naar buiten stapt, zou bijna denken dat de lente is begonnen. Na ijzige nachten met hier en daar -9 graden, stijgt de temperatuur vrijdag ineens naar een aangename 17 graden. Maar hoe uitzonderlijk is deze plotselinge warmte?

Hoe kan het zo snel warmer worden en misschien nog wel belangrijker: blijft het zo?

Van winterkou naar lentezon

Volgens Rico Schröder, meteoroloog bij Weeronline, is deze snelle overgang niet zo uniek als het lijkt. „Dit gebeurt de laatste jaren vaker in de tweede helft van februari. Het is echt een overgangsperiode tussen winter en lente”, legt hij uit. „We hebben nu nog een koude oostenwind, maar die draait naar het zuiden. Daardoor krijgen we zachtere lucht uit Zuid-Europa en stijgt de temperatuur flink.”

Het is niet de eerste keer dat februari zulke extreme verschillen laat zien. Schröder wijst op 2021, toen Nederland binnen een week van een sneeuwstorm en strenge vorst naar bijna 20 graden in het zuiden ging. „Vooral in het zuiden merk je deze temperatuurwisselingen sneller, omdat de zachte wind vanuit Zuid Europa komt.”

Blijft het warm?

Hoewel het dit weekend zacht blijft, krijgen we daarna weer te maken met regen en koelt het iets af. Toch hoeven we niet meer op de ijzige kou van vorige week te rekenen. „Eind volgende week wordt het zo’n 9 à 10 graden”, zegt Schröder. „Een stuk frisser dan vrijdag, maar nog altijd redelijk zacht voor februari.”

Lente in zicht, maar niet zonder schommelingen

Dus, is de lente nu echt begonnen? Nog niet helemaal. Het zachte weer van later deze week is typisch voor de overgang van winter naar lente, maar uitschieters horen erbij. Wie alvast zijn of haar zomerkleding uit de kast haalt, doet er goed aan om nog even te wachten. Maart kan nog flink wisselvallig worden, maar één ding is zeker: de lente is onderweg.

