Studentenkamers wéér duurder: prijsstijging zet fors door (vooral in deze steden)

Het zit Nederlandse studenten niet mee. Waar ze er dit jaar door nieuwe kabinetsplannen financieel flink op achteruit gaan, blijven de huurprijzen voor studentenkamers maar stijgen. In het afgelopen kwartaal werd een gemiddelde prijsstijging van 5,6 procent gemeten.

Vooral in steden als Leiden, Nijmegen en Tilburg is het flink duurder geworden om een kamer te huren. Dat blijkt uit cijfers van kamerverhuursite Kamernet.

Leiden de grootste stijger

De gemiddelde huurprijs van een studentenkamer kwam eind vorig jaar uit op 705 euro per maand. Een jaar eerder was dat nog 681 euro. Vooral in Leiden ging het hard: daar steeg de huurprijs met 17,3 procent. Tilburg (+16,9 procent) en Nijmegen (+15 procent) volgen op de voet.

Bekijk je het per vierkante meter, dan ben je in Amsterdam verreweg het duurste uit met een gemiddelde prijs van 57 euro per vierkante meter per maand. Gemiddeld komen Amsterdamse studenten uit op een huurprijs van 974 euro per maand. Utrecht staat op plek twee met een gemiddelde huur van 835 euro. In deze stad kocht een groep ouders vorig jaar zelfs een studentenpand voor hun kinderen, wat uitkwam op 10.000 euro per vierkante meter.

Toch zijn er ook plekken waar studenten iets goedkoper uit zijn. In Ede daalde de gemiddelde huurprijs met 3,5 procent en in Wageningen met 1,6 procent. In Amsterdam was er opvallend genoeg een kleine daling van 0,1 procent, maar daar merken de meeste studenten niks van..

Terug in de tijd: wat betaalden studenten vroeger?

Om de huidige prijzen in perspectief te plaatsen: in 2013 betaalde een student volgens Het Parool gemiddeld 420 euro per maand voor een kamer. Dat betekent dat de gemiddelde huurprijs in tien jaar tijd met bijna 70 procent is gestegen. En als deze trend zich doorzet, kunnen studentenkamers over een paar jaar zomaar richting de 1.000 euro per maand gaan, zelfs buiten Amsterdam.

Kamertekort blijft een probleem

Het aanbod van studentenkamers is nauwelijks veranderd ten opzichte van vorig jaar. In Haarlem en Leiden werden minder kamers aangeboden, maar in steden als Zwolle, Eindhoven en Ede kwamen er juist wat bij.

Volgens verhuurders is het verhuren van studentenkamers steeds minder aantrekkelijk door aangescherpte regels en hogere belastingen. Sommigen besluiten hun panden te verkopen, waardoor er nóg minder kamers beschikbaar zijn. En dat terwijl er al een enorm tekort is. Als er geen maatregelen komen om de huurprijzen te beteugelen, lijkt het erop dat studeren en op kamers gaan in de toekomst steeds meer een luxe wordt.

