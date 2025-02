Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het wordt even wachten bij garages en autodealers, want er komen stakingen aan

Moet je binnenkort met je auto langs de garage? Of moet er iets gemaakt worden aan je fiets? Dan kan het zijn dat je daar even wat langer op moet wachten. Vanaf komende dinsdag gaan werknemers van motorvoertuigen- en tweewielerbedrijven, zoals garages en autodealers, namelijk staken.

De deadline die de bonden hadden gesteld aan brancheorganisatie BOVAG om in te stemmen met de looneis verliep vannacht.

Reeks aan regionale stakingen

De eerste staking begint op dinsdag in Ridderkerk. Het gaat om een staking van 24 uur, die het begin moet zijn van een reeks aan regionale stakingen. De bonden willen onder meer een loonsverhoging van 7 procent voor een cao van een jaar. Dit is een stuk meer dan de BOVAG zou willen: zij willen niet verder gaan dan een verhoging van 2,3 procent.

„Het geld voor die 7 procent is er”, zegt FNV-bestuurder Murat Sekercan tegen het AD . „Daarom handhaven we onze eisen. We merken dat er een grens is bereikt voor automonteurs. Zij verdienen al jaren veel te weinig.” Sekercan noemt het dan ook „zwaar teleurstellend” dat de BOVAG „niet met een fatsoenlijk voorstel is gekomen”. „En dat ze nu ook het ultimatum hebben laten passeren.”

Meerdere dagen per week te staken

Volgens Sekercan is het plan om nu iedere week meerdere dagen te staken per regio. „Tenzij BOVAG alsnog in beweging komt. Ons voorstel ligt nog steeds op tafel en onze deur staat open.”

Inmiddels zijn de eerste stakingsoproepen wel al verstuurd. Onder andere voor de regio Rotterdam. „Maar daarbij blijft het niet. Oproepen voor stakingen voor de andere regio’s staan inmiddels ook klaar.”

‘Onrealistisch en onverantwoord’

De stakingen vindt BOVAG vooral jammer, zo vertelt een woordvoerder tegen de krant. „BOVAG vindt de eis van de bonden om de lonen met 6 of 7 procent te verhogen onrealistisch en onverantwoord. In de vorige cao is immers al een hele forse loonsverhoging van opgeteld gemiddeld 10,5 procent afgesproken. Dat was een eenmalige uitschieter om de forse inflatie te compenseren en de branche aantrekkelijk te houden.”

