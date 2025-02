Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Afgrijzen’ over plan Trump om vrouwensport te verbieden voor transgenders

Het decreet dat de Amerikaanse president Trump heeft getekend om transgendervrouwen te verbieden deel te nemen aan vrouwencompetities, leidt tot forse kritiek. Transgender Netwerk reageert ontzet. „De obsessie van het Witte Huis met transpersonen lijkt geen grenzen te kennen.” Volgens sportorganisatie NOC*NSF is het aan het Internationaal Olympisch Comité om de regels over transgenders te bepalen.

Trump heeft een decreet getekend dat het voor transgenderpersonen onmogelijk maakt deel te nemen aan vrouwencompetities. Hij dreigt geen visums meer uit te geven voor transgendervrouwen uit het buitenland die in de Verenigde Staten aan wedstrijden mee willen doen. Volgens Trump leidt het toelaten van transgendervrouwen bij vrouwenwedstrijden tot ‘oneerlijke concurrentie’. Zij zouden over meer spiermassa beschikken dan mannen.

Bij zijn aantreden tekende Trump tal van decreten. De titel van dit betreffende decreet is Het weren van mannen uit vrouwensporten en geldt voor instellingen die geld van de staat zouden krijgen, zoals middelbare scholen en universiteiten. Trump wil tevens in gesprek met sportbonden en kijken of bestaande visumregels kunnen worden aangepast. Het is niet het enige decreet van Trump dat op veel weerstand duidt, zo ook het plan Gaza over te nemen.

‘Afgrijzen’ over wat er in het Witte Huis gebeurt

„De obsessie van het Witte Huis met transpersonen lijkt geen grenzen te kennen”, laat Remke Verdegem, de voorzitter van Transgender Netwerk, weten in een schriftelijke reactie aan Metro. Transgender Netwerk is een stichting die zich landelijk inzet voor de emancipatie van transgender personen en hun omgeving.

„Dit is al de elfde Executive Order gericht tegen transpersonen, in twee weken tijd. Transpersonen worden hun paspoorten ontnomen, hun toegang tot goede zorg wordt ontnomen en nu ook de kans samen te sporten met hun vrienden en klasgenoten. De Nederlandse transgendergemeenschap kijkt met afgrijzen naar wat daar gebeurt.”

‘Transgenders verdienen dezelfde kansen’

Transgender Netwerk laat weten zich ‘hartgrondig’ aan te sluiten bij de opmerking van de directeur van het National Women’s Law Center in de VS. „In tegenstelling tot wat de president mensen wil laten geloven, vormen transgenderscholieren en -studenten geen gevaar voor de sport, voor scholen of het land en verdienen ze dezelfde kansen als hun leeftijdsgenoten om te leren, te sporten en op te groeien in een veilige omgeving.”

Samen met NOC*NSF werkt Transgender Netwerk al jaren aan inclusieve sport in Nederland. „We hopen dat transgenders sporters plezier houden en successen zullen vieren, net als iedere andere sporter.”

Olympische spelen in LA

In 2028 worden de Olympische Spelen in Los Angeles gehouden. Trump zegt er alles aan te doen de visumaanvragen tegen te houden „van mannen die op frauduleuze wijze de Verenigde Staten binnenkomen, door zich te identificeren als vrouwelijke atleet en die mee willen doen aan de Spelen”.

2021 was het jaar dat voor het eerst een openlijk transgender atleet meedeed aan de Olympische Zomerspelen, die in Tokio werden gehouden. Het ging om de transvrouw Laurel Hubbard uit Nieuw-Zeeland, die deelnam aan gewichtheffen. Zij voldeed aan de regels die het Internationaal Olympisch Comité heeft opgesteld. De non-binaire transgender voetballer Quin deed in hetzelfde jaar mee bij de Canadese voetbalvrouwen. Met zijn team sleepte hij een gouden medaille in de wacht.

Strijd tegen gekte rond transgenders

Met felle bewoordingen maakt Trump zijn standpunt duidelijk. Al toen hij campagne voerde, liet hij weten korte metten te willen maken met wat hij ‘transgendergekte’ noemt.

Tijdens zijn aantreden als president tekende hij meerdere decreten waarin over transgenderpersonen werd gesproken. Zo tekende Trump een decreet om te verbieden dat transgenderpersonen in vrouwengevangenissen zitten. Dit ligt juridisch gezien echter lastig: een rechter uit Washington bepaalt dat het waarschijnlijk niet grondwettelijk is.

Transgender personen weren uit het leger

En dat is niet de enige maatregel. Eind vorige maand tekende Trump een decreet waarmee hij transgenderpersonen wil weren uit het leger. Dit beleid voerde Trump ook al toen hij een eerste termjn president was. Het werd echter teruggedraaid toen Biden aan de macht kwam.

Trump heeft ook een richtlijn voor overheidsinstanties opgesteld om de genderideologie te weren van overheidswebsites, contracten en e-mails. Termen als ‘transgender’, ‘hbti’ en ‘zwangere mensen’ werden verwijderd in teksten van websites.

‘Niet laten intimideren door het Witte Huis’

Transgender Netwerk laat weten dat zij hoopt dat transgenders plezier houden en successen zullen vieren, net als iedere andere sporter. „Of Trump zijn dreigement aan het adres van het IOC en de enkele internationale transgender topsporters die zich kwalificeren voor de zomerspelen van 2028, moet maar blijven.” De organisatie roept IOC op afstand te nemen van de beleidsvoornemens van Trump en zich niet te laten intimideren door het Witte Huis.

NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité – Nederlandse Sport Federatie) heeft kennis genomen van de uitspraken van de Amerikaanse president Trump, laat de organisatie van de georganiseerde sport in Nederland weten in een schriftelijke reactie. „Het is aan het organiserend comité en het IOC om te bepalen wie er deelneemt aan de Olympische en Paralympische Spelen, op basis van de kwalificatieregels die daarover zijn afgesproken met de Internationale sportfederaties.”

