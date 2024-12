Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is een korter zadel een oplossing voor overlast van fatbikes?

De fatbike was een nogal veelbesproken onderwerp dit jaar. Jongeren omarmen ze, veel anderen verguizen ze door de overlast die ze veroorzaken. Verschillende mogelijke oplossingen daartegen, zoals een helmplicht en een minimumleeftijd, passeerden de revue. Maar er is mogelijk nog een maatregel die zou kunnen helpen.

Het aantal ongelukken met fatbikes stijgt. Het aantal slachtoffers door een ongeval met een fatbike in de eerste helft van 2024 lag twee keer zo hoog als in heel 2023. Traumachirurgen zien veel letsel. Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen vindt de opkomst van de fatbike dan ook ‘geen goede zaak’, vertelde hij eerder aan Metro.

Fatbikes niet ontworpen voor hogere snelheden

De fatbike is nog niet eens zo’n probleem als deze aan wet- en regelgeving voldoet en de bestuurder er ‘normaal’ op rijdt. Fatbikes zijn volgens een fietsexpert heus niet alleen maar slecht. Wél is het een probleem als de bestuurder verkeersregels aan zijn laars lapt. Vaak gaat het mis als een fatbike is opgevoerd of een gashandel heeft. „Bij ongevallen wordt vaak gezegd dat de fatbike ‘opeens’ opdook, omdat deze veel sneller gaat dan verwacht”, zegt Rembrandt Groenewegen van juridisch dienstverlener DAS.

Voor deze hogere snelheden is een fatbike volgens hem niet ontworpen. „Bestuurders kunnen moeilijker reageren op verkeerssituaties en andere weggebruikers hebben moeite met de snelheid van de fatbike. Vooral jongeren, die vaak op fatbikes rijden, kunnen verkeerssituaties minder goed inschatten en nemen sneller risico’s.”

‘Pak lange zadel en lage rit aan’

Volgens velen zijn maatregelen broodnodig. Bijna de hele Tweede Kamer vroeg minister van Infrastructuur en Waterstaat Barry Madlener in september om alléén voor fatbikes een minimumleeftijd van 14 jaar en een helmplicht in te voeren, en daar voor het kerstreces over te berichten. Madlener zei vorige week daar dit jaar daar nog geen besluit over te nemen. Volgens het kabinet is het juridisch ingewikkeld om regels in te voeren die wel voor fatbikes gelden, maar niet voor andere e-bikes.

Volgens Groeneweg is er hiernaast nog een mogelijke oplossing. „Er kan ook gedacht worden aan het aanpakken van het lange zadel en de lage zit van de fatbike. Soms zitten er wel drie kinderen op één zadel, wat uitnodigt tot gevaarlijk rijgedrag. Door een zadel te verplichten waarop slechts één persoon kan zitten, wordt het rijgedrag veiliger en minder uitnodigend voor risicovol gedrag. Dit kan ongevallen en letsel voorkomen.”

Ook vindt dat hij er meer voorlichting nodig is over de aansprakelijkheid. „Ouders moeten beseffen dat wanneer hun kind met een niet toegestane fatbike aan het verkeer deelneemt, hier enorme financiële risico’s aan zitten. Veroorzaakt hun kind een ongeval en is deze aansprakelijk? Dan is er geen verzekering die de schade van het slachtoffer vergoed.”

