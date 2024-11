Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Helaas: chocoladeletters zijn dit jaar toch écht duurder

Het is weer tijd voor chocoladeletters en ander lekker snoepgoed. Maar de altijd al dure feestdagen, dreigen dit jaar alleen nog maar duurder te worden.

Door de stijgende prijzen van cacao zijn chocolademakers genoodzaakt hun prijzen te verhogen…

Chocoladeletters

Wie bij de supermarkt chocoladeletters koopt, is niet per se gelijk heel duur uit. Maar wie echt een mooie letter wil kopen bij een banketbakker of een pâtisserie moet tegenwoordig rekening houden met prijzen boven de tien euro.

De Vereniging voor De Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) bevestigt de situatie: „Het klopt dat de prijzen stijgen, al langere tijd. Soms zien we zelfs een verviervoudiging,” zegt directeur Theo Heere tegen Hart van Nederland. De tijd van goedkope cacaocontracten zijn afgelopen volgens hem. „Let wel: niet alle grondstoffen voor chocolade zijn duurder geworden, maar over het algemeen merk je het goed.”

De oorzaak van de hogere prijzen ligt bij misoogsten en geopolitieke problemen in landen, zoals West-Afrika, waar cacao wordt verbouwd. In Zuid-Amerika worden er inmiddels nieuwe cacaoplantages opgezet, maar deze kunnen de huidige vraag nog niet bijbenen.

Geliefd product

Door die stijgende prijzen moeten producenten zoals patissier Thijs Siemonsma uit Amsterdam noodgedwongen ook hun eigen prijzen van chocoladeletters verhogen. „Eigenlijk zou een chocoladeletter van 12 euro nu 16 euro moeten kosten. We houden het op 14, maar dat betekent wel dat we inleveren.” Gelukkig merkt Siemonsma dat zijn klanten wel bereid zijn meer te betalen voor ambachtelijke chocolade en begrip hebben voor de situatie.

Heere herkent de situatie die Siemonsma schetst. Ondanks de hogere prijzen, ziet ook hij de vraag naar chocolade niet afnemen: „Chocola blijft een geliefd product.” Wel hoopt ook hij uiteindelijk weer op een daling van de prijzen, maar voor nu ziet hij dat bedrijven goed en creatief omgaan met de hogere kosten. En dat is nodig, want voor nu blijft de boodschap toch om maar te wennen aan de hogere prijzen voor chocolade en dus ook voor chocoladeletters.

Besparen

Toch zijn er ook manieren om te besparen op chocoladeletters. Koop ze bijvoorbeeld heel vroeg óf juist heel laat, dan kan het zijn dat ze iets goedkoper zijn. Of hecht je niet zoveel waarde aan dat de letter die je koopt, de juiste letter is? Ga dan eens voor een X of Z, deze letters worden niet vaak gekocht en kunnen daardoor goedkoper uitvallen.

