Logica is in je dromen vaak ver te zoeken, hoe komt dat?

Je hond of kat die plotseling een gesprek met je begint, een giraffe met het hoofd van je buurvrouw of misschien heb je opeens superkrachten en red je de wereld van de ondergang. Het zijn volstrekt onlogische scenario’s maar in je dromen zou het prima voor kunnen komen. Hoe zit dat?

Dromen worden wel gezien als vensters naar het onderbewustzijn, een manier om emoties en gedachten te verwerken. Maar logisch zijn de gedachtespinsels tijdens je slaap vaak niet. Hoe ontstaan die bizarre ‘filmscène’s’ in je hoofd en waarom is in een droom alles mogelijk?

Dat komt omdat je prefrontale cortex in je slaap minder actief is, legt slaaponderzoeker Christa van der Heijden uit in een video voor de Universiteit van Nederland. „Dit gebied is bijvoorbeeld belangrijk voor plannen en logica. De limbische gebieden in de hersenen zijn juist meer actief. Deze gebieden zijn belangrijk voor je emoties. De combinatie van een minder actieve prefrontale cortex en meer actieve limbische gebieden zorgt ervoor dat je bizarre plots krijgt in je dromen.”

Verschillen in dromen

En er zijn ook verschillen in dromen. Zo is een droom tijdens de non-REM slaap vaak rationeler omdat er dan nog meer activiteit in de prefrontale cortex is. „Een non-REM slaap droom zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je in de supermarkt bent, je bent rustig je boodschappen aan het doen, niets aan de hand”, aldus Van der Heijden.

Maar in de REM slaap gaan je dromen er vaak heel anders aan toe. „Tijdens de REM slaap is de prefrontale cortex het minst actief”, legt Van der Heijden uit. „Een REM slaap droom zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat er ineens een vuurspuwende draak achter je staat met het hoofd van je schoonmoeder. Er is dus van alles mogelijk in onze dromen door de verandering in hersenactiviteit tijdens je slaap.”

Zintuigelijke ervaringen

Naast dat er dus verschillen zijn in soorten dromen, is de manier waarop je een droom ervaart ook per persoon anders. Van der Heijden: „Bijvoorbeeld wat voor zintuigelijke ervaringen je hebt tijdens het dromen. 95 procent van de mensen ziet beelden in hun dromen, maar er zijn ook mensen die dromen zonder dat ze daar beelden bij zien. Zo’n 85 procent hoort geluiden, bijvoorbeeld het geluid van verkeer of stemmen in een gesprek. 62 procent van de dromers ervaart tast in een droom, bijvoorbeeld aanrakingen van je huid of temperatuur.”

En dan zijn er ook nog mensen die in hun dromen kunnen proeven en ruiken. „Deze zintuigen komen wel voor in dromen, maar veel minder vaak.” Slechts 2,5 procent ervaart smaak en geur in dromen.

