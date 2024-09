Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

We ervaren flink minder werkgeluk, maar deze sector steekt er met kop en schouders bovenuit

Voel jij je nog een beetje gelukkig op je werk? Bij veel Nederlanders is het werkgeluk flink afgenomen, tot een onvoldoende zelfs. Maar er is één sector die een heel stuk hoger scoort op hoe gelukkig werknemers zijn.

Nederlanders gaven hun werkgeluk in 2018 gemiddeld een 6,9. Dat cijfer is in 2024 gezakt naar een 5,3, een onvoldoende dus. Dat blijkt uit de werkgeluktest van Driessen Groep, gestart in 2018 en al ingevuld door 33.000 werkenden.

Ervaar je zelf weinig werkgeluk en ben je wel klaar voor een andere uitdaging? Dit zijn in 2024 veelgevraagde banen en het salaris dat je verdient.

Werkgeluk gedaald

Jeroen Driessen, CEO van het HR-bedrijf, vindt het „schokkend dat het werkgeluk gemiddeld zo’n laag cijfer scoort”. De resultaten van dit onderzoek zijn dan ook verschillend van andere landelijke onderzoeken naar werkgeluk. Prof. dr. Martijn Burger, academisch directeur van het Erasmus Happiness Economics Research Organization (EHERO), noemt de bevindingen opvallend.

Wel noemt Burger dat de daling zou kunnen komen door een toename van hoeveel werkdruk werknemers ervaren en de onzekerheid op de arbeidsmarkt. Volgens Driessen moeten werkgevers doen aan zelfreflectie: hoe kunnen zij het werkgeluk van hun werknemers omhoog krikken en wat is er aan de hand onder hun personeel?

„Het verlies van werkgeluk kan wijzen op bredere problemen, zoals hoge werkdruk of een mismatch tussen persoonlijke waarden en de werkomgeving. Werkgevers moeten proactief handelen en een veilige, ondersteunende werkcultuur creëren waarin werkgeluk wordt bevorderd. Het is belangrijk om werkgeluk bovenaan de agenda te plaatsen en concrete stappen te ondernemen om het werkgeluk van werknemers te verbeteren. Werknemers hebben ook een verantwoordelijkheid, maar het is aan werkgevers om een rol te pakken in het creëren van de juiste omstandigheden.”

In deze sector zijn werknemers het gelukkigst

Goed, die 5,3 is een gemiddelde. Voor sommige werknemers scoort hun werkgeluk lager, anderen hoger. De mensen die hun werkgeluk bijna allemaal een hoger cijfer gaven, zijn de mensen die kozen voor een carrière in de techniek. Ze vinden dat hun werk ertoe doet, ze werken met plezier en zijn trots op hun vak. Dat blijkt uit ‘Werken in de techniek’, een marktonderzoek dat Techniek Nederland liet uitvoeren.

Mensen in de techniek geven hun baan gemiddeld een 8,1, 35 procent geeft zelfs een 9 of hoger als cijfer. En best opvallend: vrouwen die in de techniek werken, waarderen hun werk nog meer dan hun mannelijke collega’s. Zij geven een 8,3 als gemiddeld rapportcijfer.

